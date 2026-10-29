Ooredoo et Zain lancent une plateforme régionale de tours télécoms

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Ooredoo et le groupe Zain ont annoncé, le 22 octobre 2026, la première clôture de leur transaction visant à créer une plateforme régionale d’infrastructures de télécommunications. L’opération regroupe environ 4 000 tours télécoms au Qatar et au Koweït, issues des portefeuilles d’Al Abraj et d’ITK. Les deux groupes détiennent chacun 50 % de la nouvelle entité.

Cette plateforme vise à optimiser les investissements, mutualiser les infrastructures passives et faciliter le développement des réseaux numériques dans la région. Elle devrait progressivement intégrer d’autres portefeuilles de tours, sous réserve des autorisations nécessaires. Ooredoo et Zain conserveront le contrôle de leurs infrastructures actives, notamment les équipements techniques et les logiciels de leurs réseaux.

D’après communiqué

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