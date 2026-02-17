En bref

Ooredoo Fintech Tunisie obtient l’agrément de la BCT et lance walletii by Ooredoo

Posted on
Ooredoo Fintech Tunisie annonce avoir obtenu l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie pour lancer officiellement walletii by Ooredoo sur le marché tunisien.

Cette autorisation marque une nouvelle étape dans le développement des services financiers numériques réglementés en Tunisie, dans un contexte d’accélération de la transformation digitale et de l’inclusion financière.

Le portefeuille numérique walletii by Ooredoo permettra aux utilisateurs d’effectuer des paiements de factures, des transferts d’argent et des retraits d’espèces sécurisés. Le service s’appuie sur l’infrastructure et le réseau de distribution de Ooredoo Tunisie, présenté comme le plus étendu du pays, afin de faciliter l’inscription et les opérations de dépôt et de retrait.

Ooredoo Fintech Tunisie met également en avant l’expérience internationale de sa maison mère, Ooredoo Fintech International, déjà active au Qatar, à Oman et aux Maldives, comme gage de fiabilité et de conformité aux standards réglementaires.

Pour Michelangelo Giacco, CEO de Ooredoo Fintech Tunisie, cette autorisation ouvre la voie à l’introduction d’une solution de portefeuille numérique éprouvée sur un marché en pleine évolution. De son côté, Eyas Assaf, CEO de Ooredoo Tunisie, souligne que le lancement de walletii by Ooredoo s’inscrit dans la volonté de renforcer la confiance dans les paiements digitaux et d’élargir l’accès aux services financiers modernes à l’échelle nationale.

Avec walletii, Ooredoo consolide ainsi sa présence sur le segment fintech, à l’intersection des télécoms et des services financiers numériques en Tunisie.

D’après communiqué

