Ooredoo lance l’achat exclusif d’UC pour PUBG en Tunisie

L’univers du gaming, tout d’abord une passion chez Ooredoo, est très vite devenu partie intégrante de son ADN numérique futuriste faisant ainsi de l’entreprise leader des télécommunications, leader aussi dans l’écosystème du gaming en Tunisie.

Aujourd’hui, Ooredoo annonce avec fierté une nouvelle avancée dans son engagement envers les passionnés des jeux vidéo. En effet, après le succès du lancement de l’achat des diamants Garena Free Fire il y a trois ans, où Ooredoo reste jusqu’à ce jour le seul acteur sur le marché, et la récente introduction de la première plateforme de E-sport, Ooredoo EZ, Ooredoo élargit encore sa palette de jeux vidéo en ligne avec le mythique PUBG Mobile.

En tant que leader incontesté dans l’écosystème du gaming en Tunisie, Ooredoo offre désormais à ses clients la possibilité d’acheter des UC pour PUBG Mobile depuis une ligne mobile Ooredoo.

Cette nouvelle démarche innovante vise non seulement à simplifier le processus d’achat d’articles de jeu en ligne, mais aussi et surtout à offrir une expérience de jeux fluide et immersive pour combler tous les fans de PUBG Mobile.

Pour répondre aux divers besoins des joueurs, Ooredoo propose trois niveaux de prix attrayants :

1.5 TND pour 30 UC

3 TND pour 60 UC

15 TND pour 300 UC (+25 UC en bonus)

À ce sujet M. Mansoor Rachid Al-Khater CEO de Ooredoo Tunisie a déclaré : « Ce package exclusif, démontre une fois de plus tout l’engagement d’Ooredoo à offrir des expériences de gaming exceptionnelles à ses abonnés en élargissant les horizons du divertissement numérique en Tunisie. Nous cherchons aujourd’hui à offrir aux gamers de Ooredoo tout ce dont ils ont besoin pour avoir des conditions de jeux optimales et rendre leur expérience gaming plus vraie que nature. »

Communiqué