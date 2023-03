Ooredoo : l’offre « DO » remporte le prix « Élu Meilleur Produit de l’Année 2023 »

Partagez 2 Partages

Une distinction de plus pour Ooredoo, premier opérateur privé en Tunisie, pour son offre DO, l’offre 100% digitale, qui vient de remporter le prix du meilleur produit de l’année 2023.

Un nouveau sacre qui s’ajoute au palmarès remarquable de Ooredoo en Tunisie, grâce au travail et à la persévérance des différentes équipes de travail auxquelles seule l’excellence suffit.

Preuve, une fois de plus que le leadership est une culture profondément ancrée dans L’ADN de l’entreprise Ooredoo, avec un souci perpétuel de satisfaire sa clientèle.

L’offre DO By Ooredoo a été lancée en avril 2021, et constitue une offre complète et unique en son genre en Tunisie, qui a réussi en peu de temps à gagner la confiance des clients en répondant aux exigences des adeptes de la technologie, en alliant digital et inclusivité (appels, Internet, et contenus tels que films, musique, jeux électroniques…).

Après le succès et la grande demande de l’offre, en particulier de la part des personnes ayant un état d’esprit de digitalisation, Ooredoo a poursuivi son développement afin de mieux répondre à leurs besoins en termes de forfaits, de développement à travers des services personnalisés aux meilleurs prix du marché et avec un design innovant.

Cette nouvelle récompense pour Ooredoo, la conforte dans sa position de leader dans le domaine de la numérisation du secteur des télécommunications en Tunisie que cela soit sur le plan technique (le débit Internet le plus rapide) ou en termes de contenu (une large gamme diversifiée) afin d’être toujours à la hauteur et d’offrir ce qu’il y a de mieux aux adeptes de la culture numérique.

“Ce nouveau sacre est une occasion de plus pour nous d’exprimer nos profonds remerciements et notre sincère gratitude à tous nos clients et abonnés pour leur confiance sans faille en nos services, offres et innovations. C’est grâce à eux et pour eux -en premier lieu- que nous continuons à faire de notre mieux avec nos différentes équipes et spécialistes afin de leur fournir les meilleurs services et offres. » a déclaré monsieur Sunil Mishra, CMO de Ooredoo Tunisie.

Communiqué