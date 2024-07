Partagez 0 Partages

Ooredoo, leader du marché des télécommunications en Tunisie et partenaire de la joie de tous les Tunisiens chaque été depuis plus de 20 ans, est ravi d’annoncer le lancement de la 2ème édition de sa tournée musicale « Ooredoo Music Fest by OPPO » après le succès retentissant de l’année dernière. Avec une réputation bien établie pour apporter le bonheur et l’enthousiasme à ses clients, Ooredoo s’engage une nouvelle fois à rendre cet été mémorable. Préparez-vous pour une saison estivale inoubliable pleine de surprises, de divertissements et de nombreux cadeaux !

Ooredoo se rapproche de ses clients à travers 6 régions

Cette année, Ooredoo parcourra six magnifiques régions pour apporter la musique, le divertissement et des moments de bonheur à tous ses clients. En parcourant les plages ensoleillées et les places animées, notre objectif est de rapprocher les gens et de célébrer l’été ensemble. Car l’été se célèbre ensemble ! Venez partager des moments inoubliables de festivités, de rires et de musique dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec des cadeaux et des surprises à la clé.

Dates et lieux de la tournée :

Mahdia Date : Samedi 13 juillet 2024 Emplacement : Plage corniche Hiboun

Monastir Date : Samedi 20 juillet 2024 Emplacement : La Place Des Arts Habib Bourguiba

Tabarka Date : Samedi 27 juillet 2024 Emplacement : Place du Statue Marjen

Bizerte Date : Samedi 3 août 2024 Emplacement : Plage Sidi Salem

Nabeul Date : Samedi 10 août 2024 Emplacement : AV, Habib Bourguiba Hotel Kheops

Djerba Date : Samedi 17 août 2024 Emplacement : Place Farhat Hached



Ne manquez pas ces rendez-vous exceptionnels où musique et festivités seront au rendez-vous. Venez nombreux pour partager des moments inoubliables avec Ooredoo.

Source : Communiqué