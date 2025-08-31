En bref

Ooredoo Music Fest: Un succès éclatant à Sfax

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Ooredoo a clôturé avec brio la 3ᵉ édition du Ooredoo Music Fest, organisée cette année au cœur de la ville de Sfax. Plus de 7 000 spectateurs ont répondu présents pour vivre l’une des expériences artistiques et technologiques les plus marquantes en Tunisie.

Particularité de cette édition : elle a été gratuite et ouverte à tous, soulignant l’engagement de Ooredoo à rendre la culture et le divertissement accessibles au plus grand nombre.

À cette occasion, M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Le succès de cette 3ᵉ édition à Sfax reflète notre volonté d’aller à la rencontre de tous les Tunisiens, dans toutes les régions. Nous avons voulu offrir au public une expérience gratuite, unique et immersive, car nous croyons que la vie est plus belle lorsqu’elle est vécue ensemble, au rythme de la musique et sous le ciel de la Tunisie. »

Forte de ce succès, Ooredoo donne déjà rendez-vous à son public pour une 4ᵉ édition encore plus surprenante et innovante, afin de poursuivre sa mission : connecter les Tunisiens à des expériences uniques, où l’art et la technologie se rencontrent.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

9.6K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile son nouveau siège à Tunis
#secondary





4.4K
En bref

L’opérateur e& UAE sacrée réseau 5G le plus rapide au monde au premier semestre 2025
4.0K
En bref

Google fusionne Chrome OS et Android : vers un OS unique pour tous les appareils
2.1K
En bref

Flouci dément toute fuite de données personnelles et renforce sa promesse de sécurité
1.8K
L'actuTHD

Tunisie : les alertes de piratage se multiplient, les experts appellent à la vigilance face aux campagnes de désinformation
1.6K
En bref

NextGen25 : La jeunesse tunisienne au cœur de l’innovation technologique
1.6K
En bref

Tunisie Telecom et le Club Sportif Sfaxien renforcent leur alliance stratégique pour trois nouvelles années
1.6K
L'actuTHD

Mobile Tunisie – Rapport Ookla 2024 : Ooredoo prend l’avantage sur la 4G, Orange s’illustre en vidéo
1.6K
L'actuTHD

Nokia sélectionné pour alimenter le câble sous-marin Medusa entre l’Europe et l’Afrique du Nord
1.3K
En bref

UBCI, STAR Assurances et BacTeksys généralisent le paiement fractionné avec FlexPay
To Top