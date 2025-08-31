Ooredoo Music Fest: Un succès éclatant à Sfax

Partagez 0 Partages

Ooredoo a clôturé avec brio la 3ᵉ édition du Ooredoo Music Fest, organisée cette année au cœur de la ville de Sfax. Plus de 7 000 spectateurs ont répondu présents pour vivre l’une des expériences artistiques et technologiques les plus marquantes en Tunisie.

Particularité de cette édition : elle a été gratuite et ouverte à tous, soulignant l’engagement de Ooredoo à rendre la culture et le divertissement accessibles au plus grand nombre.

À cette occasion, M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Le succès de cette 3ᵉ édition à Sfax reflète notre volonté d’aller à la rencontre de tous les Tunisiens, dans toutes les régions. Nous avons voulu offrir au public une expérience gratuite, unique et immersive, car nous croyons que la vie est plus belle lorsqu’elle est vécue ensemble, au rythme de la musique et sous le ciel de la Tunisie. »

Forte de ce succès, Ooredoo donne déjà rendez-vous à son public pour une 4ᵉ édition encore plus surprenante et innovante, afin de poursuivre sa mission : connecter les Tunisiens à des expériences uniques, où l’art et la technologie se rencontrent.

Source : Communiqué

