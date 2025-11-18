En bref

Ooredoo relance sa campagne nationale de reforestation à l’approche de la Journée de l’Arbre

Posted on
Ooredoo Tunisie renforce cette année son programme environnemental « Tounes T3ich » à travers une nouvelle phase de reforestation ciblant les régions touchées par les incendies. Cette action marque la continuité d’un engagement pluriannuel en faveur de la restauration des espaces naturels.

L’opérateur avait initié en 2023 une première opération de reboisement couvrant 70 hectares à Bargou, l’une des zones les plus affectées par les feux de forêt. Cette action avait été saluée au niveau national comme une initiative RSE exemplaire.

En 2024, Ooredoo a étendu son intervention à Béja avec un projet de 100 hectares supplémentaires. Au total, cent hectares ont déjà été reboisés entre Bargou et Béja grâce à ce programme.

Pour 2025, l’entreprise annonce la plantation de 30 hectares additionnels dans la région de Béja, poursuivant un effort continu de restauration forestière.

Cette nouvelle vague d’actions s’inscrit dans une campagne de sensibilisation lancée à l’occasion de la Journée Nationale de l’Arbre. L’objectif est de rappeler l’urgence de reconstruire les zones ravagées ces dernières années et de mobiliser le public autour de la protection du patrimoine forestier tunisien.

Le CEO de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashid Al Khater, souligne que la restauration des zones sinistrées par les incendies représente un devoir national et un chantier prioritaire pour l’opérateur. « À travers notre programme Tounes T3ich, nous soutenons des projets concrets pour redonner vie aux forêts tunisiennes. »

Ooredoo précise qu’elle poursuivra, avec les autorités et partenaires locaux, la mise en œuvre d’initiatives environnementales destinées à renforcer la résilience écologique du pays et préserver sa biodiversité.

D’après communiqué

