Ooredoo se distingue au Forum international de la responsabilité sociale des entreprises 2023

Pour la deuxième année consécutive, Ooredoo se voit récompensée pour tous efforts considérables et le travail inlassable accompli pour faire de la responsabilité sociale des entreprises une culture solide et ancrée dans des valeurs communes partagées avec tous les citoyens, hommes et femmes, vers un avenir meilleur.

Après avoir été couronné du prix du meilleur programme de responsabilité sociale des entreprises pour son programme « Tounes T3ich » lors de la première édition du Forum International de la Responsabilité Sociale des Entreprises en 2022, Ooredoo revient cette année encore pour la deuxième édition de cet événement qui, une fois de plus, lui rend hommage pour ses efforts en ce sens, avec un prix de plus qui concerne l’Engagement citoyen pour l’environnement pour sa campagne nationale de reboisement.

La deuxième édition du Forum International sur la Responsabilité Sociale des Entreprises organisée par AM MEDIAS PLUS, en partenariat avec l’Académie Internationale pour la Responsabilité Sociale des Entreprises, le Réseau Africain pour la Responsabilité Sociale des Entreprises, le Groupe Suisse Masuda et le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis, s’est tenue du 24 au 25 mai 2023 au Parc des Expositions à Yasmine Hammamet.

Un nouveau sacre qui démontre une fois de plus l’importance des valeurs citoyennes ancrées chez Ooredoo en tant qu’institution socialement engagée à consolider les nobles principes et à valoriser la place de l’individu dans la société.La santé, l’environnement, l’éducation, le sport et la société sont parmi les piliers les plus importants du programme « Tounes T3ich » car ils représentent à eux réunis les principaux piliers pour parvenir à un développement durable.

Sur le plan environnemental, Ooredoo, en coopération avec l’association GreenWay, a contribué à soutenir les efforts de la Direction Générale des Forêts et du Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, en mettant en place une campagne nationale d’envergure qui a été lancée par le reboisement de 70 hectares de forêts détruites par les incendies dans la région du Bargou dans le gouvernorat de Siliana, et ce dans le cadre d’un programme d’action qui s’étend sur cinq ans pour reboiser les forêts endommagées par les incendies et sensibiliser à l’importance de préserver cette richesse botanique.

Le programme “Tounes T3ich” est passé d’un slogan lancé en 2020 pendant la période de la pandémie sanitaire comme contribution d’Ooredoo afin de soutenir les efforts de l’état et le peuple tunisien dans la lutte contre cette épidémie, à une large campagne et un programme multidimensionnel qui reflète l’ampleur de l’engagement de l’entreprise au sein de son écosystème.

Au niveau du programme de santé, et grâce à un contrat de partenariat avec le Croissant-Rouge tunisien, Ooredoo a pu parcourir des centaines de kilomètres à travers tout le pays avec la clinique mobile. Une campagne qui a permis d’offrir des services de santé gratuits à plus de 7 000 tunisiens et tunisiennes sous forme de divers services (diabète, dépistage précoce du cancer, tension artérielle…etc.), ce qui traduit parfaitement le slogan de la campagne « La santé est un droit pour tous.”

Sur le plan sportif et culturel, et en tant que premier contributeur au développement du sport en Tunisie, Ooredoo a su, à travers l’événement Ooredoo Night Run, faire de la deuxième édition de cet événement le plus grand événement sportif Ramadanesque pour une prise de conscience collective de l’importance du sport et d’un mode de vie sain.

Un événement qui a réuni plus de 20 000 tunisiens, hommes et femmes, pour une soirée mémorable au cœur de l’avenue Habib Bourguiba à Tunis.

Par ailleurs, et dans le cadre de son programme “Tounes T3ich”, Ooredoo a choisi, à l’occasion de la journée internationale de la femme, d’honorer un certain nombre de femmes qui mènent un combat ardu contre le cancer et de mettre en lumière le statut à part entière de la femme et son rôle de pionnière dans la société tunisienne.

« Cette nouvelle distinction va tout droit à toutes les équipes d’Ooredoo Tunisie pour tout le travail accompli et tous les efforts déployés par chaque membre de la grande famille Ooredoo. L’objectif étant de servir le bien commun et de contribuer à l’avancement de cette merveilleuse communauté. Nous sommes très fiers de voir ce que le programme “Tounes T3ich” est devenu, une place qui traduit aujourd’hui fidèlement les orientations d’Ooredoo par rapport à sa responsabilité sociale, citoyenne, une entreprise responsable et transparente mais aussi engagée dans toutes les nobles causes pour servir le progrès. », a déclaré M. Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, après ce nouveau sacre.

