En bref

Ooredoo soutient 400 enfants de Kafel Elyatim pour la rentrée scolaire

Ooredoo Tunisie a pris en charge la rentrée scolaire de 400 enfants de l’Association Kafel Elyatim en leur offrant des cartables complets avec fournitures et manuels. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat solidaire engagé depuis deux ans, qui accompagne les enfants de l’association lors de moments clés tels que le Ramadan, l’Aïd et les activités estivales.

Une cérémonie organisée au siège d’Ooredoo a permis aux enfants de rencontrer le Directeur Général, Mansoor Rashid Al-Khater, et de célébrer les bacheliers de l’association, honorés pour leurs réussites.

Ooredoo a réaffirmé, à cette occasion, sa volonté de soutenir les jeunes générations et de promouvoir l’éducation comme levier essentiel pour l’avenir.

D’après communiqué

