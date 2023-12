Ooredoo soutient l’Association tunisienne d’assistance aux malades du cancer du sein

Partagez 0 Partages

Suite à une campagne réussie pendant le mois d’Octobre Rose, Ooredoo a organisé le mercredi 29 Novembre 2023 une cérémonie en l’honneur de l’Association Tunisienne d’Assistance aux Malades du Cancer du Sein (ATAMCS). L’événement a marqué la remise officielle d’un chèque de 15 000 dinars, représentant les fonds collectés lors de la campagne de sensibilisation.

Il s’agit de la deuxième campagne consécutive que Ooredoo dédie à ATAMCS, démontrant ainsi son engagement continu envers la cause de l’association.

« Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un accord plus vaste entre Ooredoo et ATAMCS, visant à renforcer leur partenariat pour la sensibilisation aux maladies du sang et le soutien aux personnes concernées. Ooredoo reste déterminé à jouer un rôle actif dans les initiatives sociales et à utiliser sa portée pour promouvoir des causes justes et humaines » a déclaré Raja Guelmami, directrice principale de la transformation numérique chez Ooredoo.

Cette action et d’autres encore à venir, sont le fruit du programme de responsabilité sociétale d’Ooredoo « Tounes T3ich », plus qu’un programme une vraie locomotive sociale plus proche que jamais des tunisiens afin de consolider les valeurs du civisme, de la civilité, de la solidarité et d’être un véritable partenaire de confiance.

Communiqué