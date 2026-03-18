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Ooredoo Tunisie célèbre l’Aïd avec une initiative solidaire au profit des enfants de Kafel El Yatim

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À l’occasion de l’Aïd El-Fitr, Ooredoo Tunisie a lancé une initiative solidaire en collaboration avec l’association Kafel El Yatim, mettant à l’honneur une approche centrée sur l’expérience et le choix des enfants.

Plutôt que de distribuer des cadeaux standardisés, l’opérateur a opté pour un concept différent : offrir aux enfants la possibilité de choisir eux-mêmes leurs tenues de l’Aïd ainsi que leurs jouets. Une démarche qui transforme l’acte de donner en une véritable expérience, marquée par l’enthousiasme et l’expression personnelle.

L’initiative s’est déroulée dans une ambiance festive et chaleureuse, permettant aux enfants de vivre pleinement l’esprit de l’Aïd, au-delà du simple moment de réception. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de responsabilité sociétale « Tounes T3ich », à travers lequel Ooredoo Tunisie multiplie les actions solidaires en faveur de différentes catégories sociales.

Le directeur général de Ooredoo Tunisie, Eyas Assaf, a rappelé à cette occasion que le rôle de l’entreprise dépasse la fourniture de services télécoms, pour inclure une contribution active au bien-être des communautés. À travers ce type d’initiatives, l’opérateur confirme son positionnement sur le terrain de l’impact social, en misant sur des actions concrètes qui privilégient la proximité, l’émotion et la dignité des bénéficiaires.

Au-delà de l’aspect solidaire, cette initiative illustre également une tendance de fond chez les opérateurs télécoms en Tunisie : intégrer davantage la dimension humaine dans leur communication, notamment lors des moments forts du calendrier social et culturel. Avec cette action, Ooredoo Tunisie renforce ainsi son image d’acteur engagé, tout en s’inscrivant dans une logique de continuité avec ses programmes RSE existants.

Source : Communiqué

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