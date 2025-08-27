En bref

Ooredoo Tunisie célèbre l’innovation locale avec Bako Motors

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


Ooredoo Tunisie a réaffirmé son engagement en faveur de l’entrepreneuriat et de l’innovation tunisienne à travers son partenariat avec Bako Motors, la startup pionnière derrière les véhicules électriques solaires en Tunisie.

Dans le cadre de cette collaboration, Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, et son équipe ont visité l’usine de fabrication de Bako Motors à Mghira, Ben Arous, pour rencontrer la direction de la startup et célébrer ses réussites. Cette visite symbolise le soutien continu de Ooredoo aux innovateurs locaux qui font progresser la mobilité durable en Tunisie.

À cette occasion, Ooredoo Tunisie a également remis les clés d’un véhicule électrique Bako Bee au gagnant du concours de la Fête des Pères, récompensant la créativité et l’engagement du public tout en mettant en lumière le potentiel de la technologie et de l’entrepreneuriat tunisien.

Comme l’a exprimé Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie : « Soutenir l’innovation locale est au cœur de la mission de Ooredoo Tunisie. Notre collaboration avec Bako Motors reflète notre engagement à valoriser le talent tunisien, promouvoir des solutions durables et développer la connectivité comme levier de transformation. Ensemble, nous ouvrons la voie à de nouvelles expériences pour nos clients et préparons l’avenir de la voiture connectée en Tunisie. »

Pour sa part, Boubaker Siala, CEO de Bako Motors, a souligné : « Le soutien de Ooredoo Tunisie renforce notre vision pour une mobilité innovante et durable. Cette collaboration nous permet d’intégrer la connectivité au cœur de nos véhicules, un projet d’avenir qui consolide à la fois notre technologie et l’écosystème des startups tunisiennes. Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer ce parcours ensemble. »

Cette initiative illustre l’engagement de Ooredoo Tunisie à soutenir les startups locales, encourager l’innovation technologique et contribuer à un avenir durable, connecté et prometteur pour la Tunisie.

Source : Communiqué

 

 

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:,

Recommended for you

Plus Populaires

9.6K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile son nouveau siège à Tunis
#secondary





4.4K
En bref

L’opérateur e& UAE sacrée réseau 5G le plus rapide au monde au premier semestre 2025
4.0K
En bref

Google fusionne Chrome OS et Android : vers un OS unique pour tous les appareils
2.1K
En bref

Flouci dément toute fuite de données personnelles et renforce sa promesse de sécurité
1.8K
L'actuTHD

Tunisie : les alertes de piratage se multiplient, les experts appellent à la vigilance face aux campagnes de désinformation
1.6K
En bref

NextGen25 : La jeunesse tunisienne au cœur de l’innovation technologique
1.6K
En bref

Tunisie Telecom et le Club Sportif Sfaxien renforcent leur alliance stratégique pour trois nouvelles années
1.6K
L'actuTHD

Mobile Tunisie – Rapport Ookla 2024 : Ooredoo prend l’avantage sur la 4G, Orange s’illustre en vidéo
1.6K
L'actuTHD

Nokia sélectionné pour alimenter le câble sous-marin Medusa entre l’Europe et l’Afrique du Nord
1.3K
En bref

UBCI, STAR Assurances et BacTeksys généralisent le paiement fractionné avec FlexPay
To Top