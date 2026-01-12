En bref

Ooredoo Tunisie élue Marque de l’Année 2026 pour la deuxième année consécutive

Posted on
Ooredoo Tunisie décroche, pour la deuxième année consécutive, le titre de « Marque de l’Année 2026 ». Une distinction qui confirme la solidité de son positionnement sur le marché tunisien des télécommunications, dans un contexte marqué par une concurrence accrue et des attentes clients en constante évolution

Cette nouvelle reconnaissance présente une particularité notable. L’opérateur est distingué à la fois en tant qu’opérateur télécom et, pour la première fois, en tant que Fournisseur de Services Internet. Un signal fort qui traduit l’élargissement et la cohérence de son offre sur l’ensemble des segments, du mobile au fixe en passant par l’internet.

Le label « Élue Marque de l’Année » repose sur une étude de marché indépendante menée auprès des consommateurs tunisiens. Celle-ci évalue plusieurs critères clés, dont la confiance, la crédibilité, la fiabilité, la compétence et le capital sympathie. Autant d’indicateurs qui placent Ooredoo Tunisie parmi les marques les plus solides et les plus constantes en termes d’image et de perception client

Au-delà du symbole, ce classement met en lumière une stratégie orientée sur l’expérience utilisateur, soutenue par des investissements continus dans les réseaux mobile, fixe et internet, ainsi que par une dynamique d’innovation visant aussi bien les particuliers que les entreprises.

Cité dans le communiqué, Sunil Mishra, Chief Marketing Officer de Ooredoo Tunisie, souligne que cette distinction reflète avant tout la confiance accordée par les clients et l’engagement des équipes à proposer une expérience fiable, innovante et humaine

Avec ce nouveau sacre, Ooredoo Tunisie consolide son image de marque et réaffirme ses ambitions sur le marché local, à l’heure où la qualité des services numériques et des infrastructures devient un levier stratégique majeur pour la transformation digitale du pays.

D’après communiqué

