En bref

Ooredoo Tunisie et Kafel El Yatim accompagnent 400 enfants à l’occasion de la rentrée scolaire

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

À l’occasion de la rentrée scolaire, Ooredoo Tunisie poursuit son engagement en faveur des enfants et des familles à travers une nouvelle action Back to School, menée en partenariat avec l’Association Kafel El Yatim, dans le cadre de son programme de responsabilité sociétale Tounes T3ich.

Cette année, Ooredoo a offert à 400 enfants des cartables entièrement équipés de fournitures scolaires, afin de leur permettre d’aborder la nouvelle année scolaire dans les meilleures conditions. L’initiative a bénéficié à des enfants issus de presque tous les 24 gouvernorats de Tunisie, permettant ainsi à cette action solidaire de toucher des communautés à travers tout le pays.

Au-delà de la distribution des fournitures scolaires, Ooredoo a également accueilli un groupe d’enfants dans ses locaux à l’occasion d’une célébration spéciale de la rentrée. Un moment convivial et joyeux leur permettant de partager ensemble l’enthousiasme d’un nouveau départ avant de retrouver les bancs de l’école.

À cette occasion, Eyas Assaf, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré :

« La rentrée scolaire doit être pour chaque enfant un moment d’enthousiasme, d’espoir et d’opportunités. À travers Tounes T3ich et notre partenariat avec Kafel El Yatim, nous sommes fiers d’être aux côtés de 400 enfants à travers la Tunisie et de contribuer, à notre manière, à leur offrir les meilleures conditions pour commencer cette nouvelle année scolaire. Soutenir les enfants et l’éducation demeure une dimension essentielle de notre engagement envers les communautés que nous servons. »

Cette initiative Back to School s’inscrit pleinement dans les priorités de Tounes T3ich, le programme de responsabilité sociétale de Ooredoo Tunisie, qui place notamment l’éducation, l’inclusion sociale et le bien-être des communautés au cœur de ses actions.
À travers la continuité de sa collaboration avec l’Association Kafel El Yatim et ses différents partenaires de la société civile, Ooredoo Tunisie réaffirme sa volonté de développer des initiatives répondant à des besoins concrets et générant un impact positif dans les différentes régions du pays.

Parce que chaque rentrée marque le début de nouveaux espoirs, Ooredoo Tunisie souhaite à tous les enfants tunisiens une année scolaire pleine d’apprentissage, de réussite et de nouvelles opportunités.

Source : communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

2.7K
En bref

5G en Tunisie : 20 % de débit médian en moins pour l’ensemble des utilisateurs, la 4G seule recule de 28 %





2.6K
L'actuTHD

Reuters Digital News Report 2026 : les plateformes, les créateurs et l’IA contrôlent désormais l’accès à l’information
2.6K
En bref

Cyclop OS 4.0 : Un ingénieur tunisien lance un système d’exploitation souverain taillé pour l’Afrique et l’Europe
2.4K
En bref

Télécoms : la fraude entre dans une nouvelle ère avec la 5G et l’IA, les opérateurs revoient leurs stratégies de défense
2.4K
En bref

Le Rwanda et Planet lancent un programme national de données satellitaires
2.4K
En bref

Oussama Essamet nommé comme Administrateur Délégué de Topnet
2.3K
En bref

L’agence Bilsimaging lancent une enquête sur les outils IA et l’automatisation en Tunisie
2.2K
Non classé

Entreprises : les enseignements de HPE pour passer de l’expérimentation à l’IA à grande échelle
2.2K
En bref

6G et réseaux privés : l’API de Cumucore valide le roaming local sans détournement de trafic
2.1K
En bref

Pas d’IA, mais plus d’inclusivité : Ce que change la mise à jour LibreOffice 26.8
2.1K
En bref

La Tunisie 3e des performances mobiles parmi les pays à revenu par habitant comparable
2.1K
En bref

Telefónica renforce la connectivité sur plus de 2 700 sites pour soutenir l’éclipse solaire
2.0K
En bref

NGMN appelle à une harmonisation de l’industrie pour libérer le potentiel de l’IA agentique pour les réseaux mobiles autonomes
2.0K
En bref

Satellites en orbite basse : la GSMA appelle les régulateurs à adapter leurs règles face aux nouveaux services de connectivité
1.8K
En bref

SK Telecom lance une société de développement commercial dédiée aux centres de données IA
1.8K
En bref

DuploCloud intègre le programme Startup Perks de Google Cloud pour booster les jeunes pousses de l’IA
1.8K
En bref

Moins de vues, mais une audience mieux ciblée : ce qui change sur LinkedIn en 2026
1.8K
L'actuTHD

DigiClub Ep195 – Stratégies, Branding et Human Connection : Comment dominer le Marketing B2B ?
1.7K
En bref

Tunisie : 48% des internautes utilisent l’IA et 37% achètent en ligne
1.6K
En bref

Protection des enfants en ligne : l’UNICEF appelle la Tunisie à aller au-delà de l’interdiction des réseaux sociaux
To Top