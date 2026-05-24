Ooredoo Tunisie et le Ministère de la Santé : un partenariat pour la santé digitale

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Ooredoo Tunisie renforce sa collaboration avec le Ministère de la Santé pour soutenir les priorités nationales, notamment dans le domaine de la santé digitale. Cette annonce fait suite à la reconnaissance officielle de la Tunisie par l’OMS comme pays exempt du trachome.

Ooredoo Tunisie soutiendra l’Initiative Nationale de Chirurgie de la Cataracte, menée avec l’association One Day One Dream (ODOD). Ce projet vise à redonner la vue aux patients démunis dans plusieurs gouvernorats.

Dans le cadre de son programme « Tounes T3ich », l’opérateur s’engage sur trois ans pour:

Renforcer l’accès aux soins de qualité dans toutes les régions.

Favoriser l’inclusion sociale et l’équité en santé.

Promouvoir l’innovation et la transformation digitale du secteur.

Cette alliance public-privé souligne l’importance des synergies pour le développement durable de la santé en Tunisie.

D’après communiqué

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