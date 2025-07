Ooredoo Tunisie et Liberta Voyages lancent le Passeport Roaming pour la Omra

Partagez 0 Partages



Ooredoo Tunisie et Liberta Voyages s’associent pour intégrer gratuitement le Passeport Roaming (data et appels à l’étranger) à tous les forfaits Omra de Liberta, sans frais supplémentaires. Dès cet été, chaque petit pèlerin bénéficiera d’un volume internet suffisant pour appels vidéo et messagerie, avec recharges possibles via leurs accompagnateurs sur place, points de service Ooredoo durant tout le séjour. « Innovation et fiabilité sont au cœur de notre offre », insiste Mansoor Rashed Al-Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie. « Grâce à cette solution, les fidèles peuvent se consacrer pleinement à leur voyage spirituel en toute sérénité », ajoute Wissem Ben Ameur, propriétaire de Liberta Voyages. Cette initiative 100 % tunisienne pourrait être étendue prochainement aux forfaits Hajj.

Source : Communiqué