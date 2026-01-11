Ooredoo Tunisie : Eyas Naif Assaf nommé Directeur général, Mansoor Al-Khater prend la tête du Qatar Financial Centre

Partagez 0 Partages



Ooredoo annonce un changement à la tête de sa filiale tunisienne. Eyas Naif Assaf est nommé Directeur général de Ooredoo Tunisie, avec prise de fonction à compter du 10 janvier 2026, succédant à Mansoor Rashid Al‑Khater

Cette nomination s’inscrit dans une phase de continuité stratégique pour l’opérateur. Durant son mandat, Mansoor Al-Khater a piloté une transformation interne marquée par le renforcement de la culture d’entreprise, une approche davantage centrée sur les équipes et une accélération de la transformation business. Ooredoo Tunisie souligne les bases solides laissées pour la prochaine étape de développement.

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans les télécommunications et la finance, dont plus de deux décennies au sein du groupe Ooredoo, Eyas Naif Assaf arrive en Tunisie après avoir occupé le poste de Directeur financier adjoint du groupe. Son parcours l’a conduit à des fonctions de direction financière et exécutive au sein de plusieurs filiales, notamment en Indonésie, en Algérie et en Irak, dans des marchés à forte intensité concurrentielle. Son profil est présenté comme orienté performance financière, excellence opérationnelle et leadership humain, avec pour objectif de soutenir une croissance durable et la poursuite de la transformation digitale.

En parallèle, la carrière de Mansoor Al-Khater prend une dimension régionale. Après son passage à la tête d’Ooredoo Tunisie, il a été nommé CEO du Qatar Financial Centre, l’un des principaux hubs financiers du Moyen-Orient. Cette évolution confirme la trajectoire internationale du dirigeant et illustre les passerelles croissantes entre les secteurs télécoms et finance au niveau régional.

Pour Ooredoo Tunisie, cette transition managériale intervient dans un contexte de consolidation du marché et de montée en puissance des enjeux liés à l’infrastructure numérique, à la 5G et aux services digitaux, des chantiers sur lesquels la nouvelle direction est attendue.

