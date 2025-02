Ooredoo Tunisie lance la 5G : une nouvelle ère de connectivité et d’innovation

Partagez 0 Partages

Ooredoo Tunisie a annoncé, le 13 février 2025, l’entrée en service de son réseau 5G. À l’occasion, l’opérateur a présenté sa vision globale de l’impact de la 5G sur différents domaines, de l’entrepreneuriat à l’éducation, des services intelligents au divertissement, tout en dévoilant les détails du lancement avant l’entrée en vigueur officielle.

M. Mansoor Rashid Al-Khater, directeur général de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Le lancement du réseau 5G n’est pas simplement un développement du réseau de télécommunications, c’est une étape stratégique vers l’avenir. Cette nouvelle génération de technologies ne signifie pas seulement des vitesses plus élevées ou un temps de réponse plus court, elle est la clé d’une économie numérique plus compétitive, et d’une société plus connectée et avancée. Aujourd’hui, nous ne dévoilons pas seulement un nouveau réseau, mais une plateforme qui permet aux créateurs et les startups, d’accéder à des nouvelles possibilités illimitées. Et surtout, cette réalisation est inspirée par les gens, par leurs besoins et leurs aspirations, et par les rêves qui peuvent être réalisés grâce à la technologie. »

Dans le cadre de cette vision, Ooredoo Tunisie a dévoilé Fix Jdid 5G, sa dernière innovation dans le domaine de l’Internet domestique et professionnel, offrant une expérience de connexion unique avec des vitesses ultra-rapides et une stabilité sans précédent, faisant de la 5G une partie intégrante de la vie quotidienne, tant à la maison qu’au travail.

Bien plus qu’une simple évolution technologique, la 5G est un moteur de transformation pour l’ensemble de la société, ouvrant la voie à une ère de connectivité sans précédent.

L’un des atouts les plus remarquables de la 5G est sa vitesse ultra-rapide. Cette performance permet de télécharger des fichiers volumineux en quelques secondes et de profiter d’une expérience de streaming en haute définition sans interruption. De plus, grâce à une latence réduite à une milliseconde, la réactivité des connexions est quasi instantanée, un atout essentiel pour les jeux en ligne et les applications en temps réel.

La 5G ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises et l’industrie. Elle facilite l’essor des technologies comme l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle et l’automatisation. Dans des secteurs comme la santé, elle permet par exemple des interventions chirurgicales à distance, tandis que dans l’industrie, elle optimise les chaînes de production grâce à des machines connectées et autonomes.

Avec la 5G, la congestion des réseaux devient un problème du passé. Elle permet de connecter un grand nombre d’appareils simultanément sans perte de qualité. Cela bénéficie particulièrement aux smart cities, où les infrastructures connectées amélioreront la gestion des transports, de l’énergie et de la sécurité publique.

NJ d’après communiqué