Ooredoo Tunisie – Le câble sous-marin Ifriqya arrive à Bizerte 

Le câble sous-marin Ifriqya de Ooredoo reliant la Tunisie à l’Europe est arrivé, jeudi 1er février 2024 à Bizerte. La nouvelle a été annoncée par le directeur technique de l’opérateur Hatem Mestiri. « Aujourd’hui, nous célébrons une réalisation historique avec l’arrivée du câble sous-marin “Ifriqya” à Bizerte, connectant la Tunisie à l’Europe. Avec une robuste capacité allant jusqu’à 3Tb/s, ce câble marque une étape significative dans le renforcement de notre connectivité internationale ».

Selon la même source, le câble devrait être opérationnel en le mois prochain. « Cette avancée souligne notre engagement envers l’innovation technologique. Préparez-vous à une amélioration de la diversité et des options de connectivité lorsque le câble entrera en service en mars 2024 ! ».

Ooredoo Tunisie a, rappelons-le, signé en 2022 un accord avec le fournisseur mondial de services de télécommunications PCCW Global, pour développer une nouvelle solution réseau, en s’appuyant sur le système de câbles sous-marins PEACE reliant la Tunisie à Marseille, ouvrant ainsi une nouvelle porte d’entrée à l’Europe.

Cet accord qui offre à Ooredoo la propriété totale d’une plateforme mondiale en Tunisie va permettre d’offrir aux clients de l’opérateur une vitesse et une qualité de données considérablement améliorées à un coût réduit, lors de la connexion avec Marseille.

Le câble sous-marin qui fait dans les 15.000 kilomètres, utilise la toute dernière technologie 200G et WSS, délivrant plus de 16 Tbps, par paire de fibres, avec des atterrissages en France, à Malte, à Chypre, en Égypte, à Djibouti, au Pakistan, en Somalie, aux Maldives, au Kenya, aux Seychelles, à Singapour et en Afrique du Sud.

