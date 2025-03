Ooredoo Tunisie propose désormais des eSIM pour les véhicules BMW en Tunisie

Partagez 0 Partages



Ooredoo Tunisie propose désormais des eSIM aux véhicules BMW et MINI en Tunisie. L’eSIM est directement associée à l’identifiant BMW ou MINI du client, qui pourra ainsi activer cette fonctionnalité dans tous les véhicules BMW ou MINI compatibles dans le monde entier. Les conducteurs peuvent désormais appeler, naviguer sur Internet et utiliser leurs services numériques préférés, sans jamais se soucier du point d’accès Wi-Fi.

Ooredoo Tunisie devient ainsi le premier opérateur en Tunisie et en Afrique, et l’un des pionniers mondiaux, à proposer la technologie eSIM dans les véhicules BMW et MINI. Cette technologie sera progressivement déployée sur l’ensemble de la gamme BMW et MINI au cours de l’année 2025.

Source : Communiqué