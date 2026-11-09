Ooredoo Tunisie récompensée par Ookla pour les performances de son réseau 5G

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Ooredoo Tunisie a été désignée Meilleur réseau 5G en Tunisie par Ookla, à l’issue de l’analyse des données Speedtest Intelligence couvrant le premier semestre 2026. L’opérateur obtient un Speedtest Connectivity Score de 73,74, calculé à partir de près de deux millions de tests réalisés par les utilisateurs.

Cette distinction, décernée dans le cadre des Speedtest Awards, repose sur plusieurs indicateurs mesurant l’expérience réelle des abonnés, notamment les débits, la latence, la navigation web et le streaming vidéo.

Dans le détail, Ooredoo Tunisie a enregistré un Speed Score de 54,42, un Web Browsing Score de 95,77 et un Video Streaming Score de 90,37. Le score global de connectivité combine ces trois composantes, pondérées respectivement à 50 %, 25 % et 25 %.

Selon Ookla, les résultats couvrent les deux premiers trimestres de 2026 et reposent sur des mesures effectuées directement par les utilisateurs de l’application Speedtest. Ils visent ainsi à refléter les conditions réelles d’utilisation plutôt que des performances mesurées uniquement en laboratoire.

Lancé commercialement en février 2025, le réseau 5G de Ooredoo Tunisie poursuit son développement dans un marché où les opérateurs investissent dans les infrastructures de nouvelle génération. Cette technologie doit notamment accompagner l’évolution des usages numériques, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.

Pour Ooredoo, cette distinction vient consacrer les performances de son réseau au premier semestre 2026. Elle constitue également un indicateur de la progression de la connectivité mobile en Tunisie, même si les résultats nationaux ne permettent pas, à eux seuls, d’évaluer la qualité de couverture dans chaque région du pays.

D’après communiqué

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