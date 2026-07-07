Ooredoo Tunisie renouvelle son partenariat avec le Festival International de Carthage pour la 5e année consécutive

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Le leader des télécommunications en Tunisie, Ooredoo, a officialisé le renouvellement de son engagement en tant que Sponsor Officiel du prestigieux Festival International de Carthage. C’est la cinquième année consécutive que l’opérateur apporte son soutien à ce rendez-vous majeur de la scène culturelle et artistique tunisienne. Alors que le festival s’apprête à célébrer sa 60ᵉ édition, ce partenariat historique souligne la volonté d’Ooredoo de dépasser son rôle d’opérateur technologique pour se positionner comme un connecteur d’émotions et d’expériences culturelles partagées. L’emblématique Amphithéâtre romain de Carthage s’apprête ainsi à vibrer de nouveau au rythme d’une programmation éclectique, réunissant des artistes tunisiens, arabes et internationaux.

« Notre partenariat renouvelé avec le Festival International de Carthage reflète notre engagement constant en faveur du patrimoine culturel tunisien, tout en célébrant le talent et la créativité qui font la richesse de notre pays. Nous sommes fiers d’accompagner ce festival d’exception pour la cinquième année consécutive et invitons tous les Tunisiens à vivre une nouvelle édition inoubliable. », a declaré Eyas Assaf, Chief Executive Officer de Ooredoo Tunisie.

En s’associant à la 60ᵉ édition de ce festival iconique, Ooredoo Tunisie réaffirme son ancrage local et son soutien durable aux initiatives qui valorisent le patrimoine national et font rayonner la culture tunisienne.

D’après communiqué

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