Ooredoo Tunisie renouvelle son partenariat stratégique avec le CNOT jusqu’en 2028

Partagez 0 Partages



Dans le cadre de son programme « Tounes T3ich », Ooredoo Tunisie a renouvelé pour la troisième fois consécutive son partenariat stratégique avec le Comité National Olympique Tunisien (CNOT). Cette convention s’étendra jusqu’aux Jeux Olympiques de 2028, couvrant ainsi l’ensemble du cycle olympique à venir et les prochaines échéances majeures, à l’instar des Jeux Méditerranéens en Italie.

Le directeur général d’Ooredoo Tunisie, Eyas Assaf, a souligné que cet engagement de longue date vise à soutenir les athlètes qui portent les couleurs du pays sur la scène internationale. De son côté, le président du CNOT, Mehrez Boussayene, a salué la fidélité de cet accompagnement qui garantit aux sportifs nationaux les meilleures conditions de préparation. À travers cette reconduction, l’opérateur confirme son rôle de pilier majeur dans le développement du sport tunisien et l’encouragement de la jeunesse.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages