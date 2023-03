Ooredoo Tunisie s’associe à Nokia pour moderniser son réseau RAN et FTTH

Partagez 0 Partages

L’équipementier finlandais Nokia a été sélectionné par le Groupe Ooredoo pour mettre à niveau ses réseaux RAN et déployer de nouveaux sites en Algérie et en Tunisie. Nokia se charge, également, de la modernisation du réseau IP de Ooredoo et de l’extension du réseau Fiber-to-the-Home (FTTH) en Tunisie.

C’est ce qu’a annoncé l’entreprise, mercredi 1er mars 2023, dans un communiqué précisant que cela permettrait à l’opérateur d’améliorer les performances de ses réseaux et l’aiderait à se préparer au lancement de services 5G dans le futur. Ces travaux permettraient, également, à l’opérateur d’offrir une meilleure expérience utilisateur sur le mobile grâce à de meilleures vitesses et une plus grande capacité de données.

Nokia déploiera, entre autres, sa toute dernière solution AirScale, économe en énergie, comprenant des stations qui prennent en charge plusieurs générations de technologies mobiles, de la 2G à la 5G ; des antennes adaptatives massive MIMO pour ainsi assurer une couverture urbaine et dans des zones à couverture plus étendue ; des têtes radio distantes (RRH), ainsi que le AirScale indoor Radio (ASiR) pour une couverture à l’intérieur des bâtiments.

L’entreprise finlandaise équipera, également, Ooredoo de sa solution AirFrame et CloudBand Application Manager (CBAM) pour la mise à niveau et le déploiement du réseau tant en Algérie qu’en Tunisie. Elle déploiera, par ailleurs, son routeur de services 7750 pour la modernisation du réseau IP de Ooredoo Tunisie et sa solution de fibre optique haute capacité qui prend en charge les technologies GPON pour mettre à niveau le réseau FTTH existant de l’opérateur.

NJ