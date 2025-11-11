En bref

Ooredoo Tunisie soutient Dora Chamli, pionnière du padel féminin tunisien

Posted on
Ooredoo Tunisie a annoncé un partenariat avec Dora Chamli, numéro un du padel féminin en Tunisie et première Tunisienne à atteindre le tableau principal d’un tournoi Premier Padel. Née en 1996, Chamli a découvert le padel à Barcelone avant de devenir l’une des pionnières de ce sport en Tunisie. En octobre 2025, elle a marqué l’histoire du padel africain en remportant un match dans le tableau principal du tournoi Premier Padel New Giza P2 en Égypte, une première pour le continent.

Grâce à ses performances, elle figure désormais parmi les 140 meilleures joueuses mondiales. Ooredoo accompagnera son ascension afin d’inspirer la jeunesse tunisienne, notamment les femmes, à poursuivre leurs ambitions sportives. « Dora incarne l’esprit de la Tunisie : ambitieuse, déterminée et prête à briller sur la scène mondiale », a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie.

Chamli a pour sa part salué « un rêve devenu réalité » et exprimé sa fierté de représenter la Tunisie et Ooredoo sur la scène internationale.

Source : Communiqué

