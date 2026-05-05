Ooredoo Tunisie soutient la 40ᵉ Foire du Livre de Tunis

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Ooredoo Tunisie a conclu sa participation en tant que sponsor de la 40ᵉ édition de la Foire Internationale du Livre de Tunis, qui s’est tenue du 23 avril au 3 mai. L’opérateur a marqué cet événement en parrainant deux distinctions littéraires dotées chacune d’une enveloppe de 10 000 dinars. Le Prix Abdelkader Ben Cheikh a été attribué pour récompenser la littérature destinée aux enfants et aux jeunes adultes , tandis que le Prix Noureddine Ben Khedher a distingué le meilleur éditeur tunisien pour l’édition 2024.

Sunil Mishra, Chief Marketing Officer d’Ooredoo Tunisie, a souligné que cet engagement vise à accompagner les talents locaux et à favoriser l’accès à la lecture. À travers cette initiative, l’entreprise réaffirme son soutien aux projets contribuant au développement culturel national.

D’après communiqué

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