Ooredoo, Zaïn et TASC Towers négocient la création d’une Tower Compagny

Les groupes de télécommunications qatari et koweitien, Ooredoo et Zain, et TASC Towers Holding ont entamé des négociations en vue de lancer la plus grande Tower Compagny dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

L’objectif est, selon un communiqué conjoint, de regrouper la gestion de quelque 30.000 tours de télécommunication au Qatar, au Koweït, en Algérie, en Tunisie, en Irak et en Jordanie, en une seule société indépendante détenue.

« Les parties prenantes poursuivront les négociations en vue de signer des accords définitifs au troisième trimestre 2023. Le réseau de tours d’Ooredoo à Oman suit un processus autonome », lit-on dans le communiqué.

N.J