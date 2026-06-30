Open Startup célèbre ses 10 ans : Rebranding total et envergure panafricaine

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Open Startup marque une décennie d’existence et célèbre ces 10 ans en dévoilant un parcours remarquable qui a transformé une initiative locale en un véritable pont international pour les fondateurs africains.

De Tunis au continent africain

Tout a commencé à Tunis en 2016 sous la forme d’une compétition nationale destinée aux étudiants fondateurs au sein des universités tunisiennes. Le programme a amorcé une transition majeure en 2022, passant de l’idéation nationale à une phase de pré-incubation à l’échelle régionale.

C’est à partir de 2023 qu’Open Startup est véritablement devenue une structure panafricaine, déployant six programmes et de multiples initiatives pour l’écosystème à travers tout le continent. L’accompagnement offert couvre aujourd’hui toutes les étapes du cycle de vie d’une startup, allant de l’idéation jusqu’à la préparation à l’investissement, avec un fort accent sur la technologie et la “deep tech”.

Une nouvelle identité visuelle pour une nouvelle ère

Pour marquer ce 10e anniversaire d’une pierre blanche, l’organisation a opéré un rebranding total. Délaissant l’acronyme historique “OST”, la structure opte désormais pleinement pour l’appellation “Open Startup”. Cette transformation s’accompagne du lancement d’un tout nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique, conçus pour illustrer sa maturité et refléter sa dimension résolument internationale et panafricaine.

Un impact chiffré et une mobilisation de capitaux majeure

Aujourd’hui, l’impact de ce voyage de dix ans se traduit par un bilan chiffré particulièrement solide :

Les programmes couvrent désormais plus de 20 pays africains.

Plus de 1 500 startups (“ventures”) ont bénéficié d’un soutien direct.

L’initiative a réussi à engager plus de 5 000 participants.

Plus de 30 millions de dollars de capital ont été mobilisés au total pour soutenir ces projets innovants.

Un réseau mondial de partenaires stratégiques

Cette évolution n’aurait pas été possible sans un réseau solide de collaborateurs. Open Startup s’appuie sur le soutien de plus de 30 partenaires mondiaux partageant une mission commune. Ce réseau inclut notamment des institutions académiques (dont de nouveaux partenaires au sein du conseil d’administration du MIT), de grandes entreprises, des fonds de capital-risque (VCs) et des instituts de recherche.

Dix ans après ses débuts, le travail se poursuit. Open Startup, sous ses nouvelles couleurs, réaffirme son engagement à soutenir les fondateurs africains du Nord au Sud, à construire leur préparation face au marché et aux investisseurs, et à porter l’innovation africaine sur la scène mondiale.

Walid Naffati

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