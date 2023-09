Open Startup (OST) : autonomiser les coachs au Sénégal grâce à une formation enrichissante (TOT for Coaches) et de nouveaux partenariats collaboratifs

Partagez 1 Partages

Suite au succès des éditions précédentes au Maroc et en Tunisie, la Formation des Formateurs (TOT for Coaches) de Open Startup (OST) s’apprête à faire ses débuts tant attendus au Sénégal, offrant une nouvelle opportunité transformative pour les professionnels du pays.

Ce programme dynamique, conçu en collaboration et dispensé par Open Startup (OST) et Columbia University de New York, poursuit sa mission d’améliorer les compétences en coaching, d’élever le soutien entrepreneurial et de promouvoir la collaboration au sein de l’écosystème florissant de l’innovation au Sénégal.

Prévu du 23 au 25 septembre 2023 à Dakar, le TOT est minutieusement adapté pour les coachs, les enseignants et les praticiens impliqués dans le soutien aux entrepreneurs. Le paysage entrepreneurial en plein essor du Sénégal est sur le point de tirer d’importants bénéfices des opportunités de partage des connaissances et de renforcement des capacités que ce programme offre.

Les participants au programme de Formation des Formateurs (TOT for Coaches) au Sénégal peuvent s’attendre à une expérience complète visant à élever leur compétence en coaching. Grâce à cette initiative dynamique, les participants acquerront des informations précieuses et des stratégies pour offrir un soutien plus efficace aux entrepreneurs, favorisant ainsi la croissance des entreprises et garantissant leur succès.

De plus, le programme mettra l’accent sur le renforcement des capacités au sein du système de soutien à l’entrepreneuriat au Sénégal. Cela signifie donner aux professionnels les outils et les connaissances nécessaires pour offrir une assistance plus ciblée et plus efficace aux entreprises émergentes et aux start-ups. De plus, le TOT offre une plateforme unique aux professionnels pour s’engager dans un échange de connaissances profond. Il sert de hub pour le réseautage, le partage d’idées et les efforts collaboratifs, contribuant tous à l’enrichissement de l’écosystème entrepreneurial du Sénégal, créant ainsi un environnement commercial plus solide et interconnecté.

Les futurs participants sont vivement encouragés à postuler pour ce programme de formation exceptionnel via le lien de candidature fourni avant la date limite du 17 septembre 2023 :

Lien de candidature

“Nous sommes ravis de présenter le programme TOT for Coaches au Sénégal en collaboration avec un consortium prestigieux de partenaires”, a déclaré Zack Temtem, Responsable d’Expansion Internationale chez OST. “Cette initiative souligne notre engagement à promouvoir l’entrepreneuriat au Sénégal et à cultiver un écosystème favorable aux entreprises émergentes.”

Les partenaires éminents du programme comprennent AfricaGrow, Columbia Engineering, Columbia Business School, U.S. Embassy Tunis, AfricInvest Group, Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes – DER/FJ, 3FPT: Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique, Concree (Wecomcom), Dakar American University of Science and Technology (DAUST), and Ecole Supérieure Polytechnique (officiel) (ESP).

Notre engagement demeure inébranlable dans l’avancement et l’autonomisation de la communauté entrepreneuriale du Sénégal tout en favorisant l’innovation au sein de l’écosystème.

