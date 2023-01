Open Startup (OST) fait son ‘scale-up’ et lance son programme de ‘investment readiness’

Partagez 2 Partages

En collaboration avec BPI France, Go ventures, et Africinvest, Open Startup (OST) annonce le pré-lancement de son nouveau programme de ‘investment readiness’; ‘OST Grow’.

Ce programme cible les startups de la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) ayant réussi à lever des fonds de pré-amorçage (pre-seed) et qui sont désormais en quête de croissance et de levée de fonds de Seed à Series A.

‘OST Grow’ comprend une composante éducative et de mentoring personnalisée ainsi qu’un ensemble d’avantages permettant de faciliter l’accès à l’investissement, notamment des supports à l’exposition régionale et à l’accès aux talents, ainsi que des mises en relations avec des investisseurs nationaux et internationaux.

Le pilote de ce programme a été lancé au cours du mois de novembre 2022 avec huit startups tunisiennes. Le Demo Day a eu lieu le vendredi 20 janvier, en présence de tous les partenaires.

Ci-après, la liste des startups participant à l’édition pilote de OST Grow:

Freelancy

Reedz

Cynoia

Konnect

Wedtect

Pixii Motors

Slidzo

Evey technologies

Restez à l’écoute, la version officielle du programme OST Grow sera lancée en avril 2023.

