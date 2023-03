Open Startup poursuit son chapitre de trois ans en Afrique avec AfricaGrow

Partagez 5 Partages

Open Startup (OST)-International, une organisation à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation au Moyen-Orient et en Afrique, vient de décrocher une subvention de son tout nouveau partenaire, AfricaGrow Technical Assistance Facility, financé par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement. Ce partenariat de trois ans permettra à OST d’élargir ses activités en Afrique, en offrant aux entrepreneurs et aux startups des ressources, des réseaux et une expertise pour les aider à réussir.

Le soutien d’AfricaGrow à OST représente une étape importante pour l’organisation, car il lui permettra de poursuivre son objectif de connecter les différents écosystèmes et de générer différentes opportunités pour les entrepreneurs.

Dans le cadre de son nouveau chapitre, OST prévoit de renforcer sa communauté transfrontalière de startups et de les initier à l’investissement grâce à ses partenaires clés tels que BPIFrance, Go Ventures et AfricInvest. Grâce à son programme Brain, l’organisation continuera de soutenir et de renforcer la deep tech en Afrique tout en comptant sur ses honorables partenaires, à savoir IFC, AfrInvest, l’ambassade des États-Unis à Tunis, et le Legatum Center for Development and Entrepreneurship au MIT, MIT Africa et Instadeep.

Pour lancer ce nouveau chapitre, OST est heureuse d’annoncer la mise en place de ses deux premières activités, (1) la deuxième édition de sa “OST Global Immersion Week” (OST GIW) – un événement régional qui réunira des experts, des investisseurs, des ecosystem builders, des startups et d’autres acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux Marocain, Jordanien, Sénégalais, Tunisien, et Algérien. Cette semaine est conçue pour favoriser la collaboration interrégionale et faire un état des lieux de l’écosystème entrepreneurial de la région MEA. L’événement se déroulera du 13 au 17 mars 2023.

(2) Dispensé par des représentants et des experts du Massachusetts Institute of Technology (MIT), le Brain MIT Bootcamp est un programme de formation de cinq jours qui vise à soutenir 30 chercheurs. L’objectif de cette activité est de contribuer à la fondation de la DeepTech en Afrique. L’événement se déroulera du 18 au 22 mars 2023.

Agenda du GIW

13 mars : Accueil et rencontres

14 mars : Journée de création de partenariats et Tech Night

15 mars : Journée des écosystèmes régionaux et Talk : Les écosystèmes en Afrique

16 mars : Journée de l’investisseur avec Africinvest & Panel : Investir en Afrique

17 mars : Cérémonie GIW – Une célébration qui offre une plongée en profondeur sur la région MEA.

