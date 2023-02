OpenAI lance ChatGPT Plus à partir de 20$ par mois

Partagez 4 Partages

OpenAI a annoncé, mercredi, le lancement d’un nouvel abonnement ChatGPT à partir de 20 dollars par mois. Dans un communiqué publié sur son site, OpenAI a précisé que cet abonnement permettrait aux utilisateurs d’avoir un accès général à ChatGPT – même pendant les heures de pointe – avec un temps de réponse plus rapide.

Cet abonnement – actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs aux États-Unis – donne, aussi, la priorité d’accès aux nouvelles fonctionnalités et mises à jour.

OpenAI a indiqué qu’elle comptait étendre l’accès et le support à d’autres pays et régions prochainement. « Nous prévoyons d’affiner et d’étendre cette offre en fonction de vos commentaires et de vos besoins. Nous lancerons également bientôt la liste d’attente pour l’API ChatGPT et nous étudierons activement les options de plans à moindre coût, de plans commerciaux et de packs de données pour une plus grande disponibilité », lit-on dans le communiqué.

ChatGPT est, rappelons-le, une intelligence artificielle IA capable de générer du contenu, d’écrire des essais, des poèmes, ou encore des chansons. La plateforme phénomène mondiale est devenue virale. En décembre 2022, elle comptait plus d’un million d’utilisateurs.

La plateforme, en amélioration continue, a même subjugué le géant de la Tech Microsoft. Celui-ci entend intégrer une version plus riche et plus rapide de ChatGPT à son monteur de recherche Bing.

NJ