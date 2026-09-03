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OpenAI lance la bêta de ChatGPT Ads en Afrique du Nord

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OpenAI ouvre officiellement sa plateforme ChatGPT Ads Manager (Beta) aux annonceurs d’Afrique du Nord. Forte de plus d’un milliard d’utilisateurs réguliers dans le monde, la firme américaine entend offrir un nouveau levier d’acquisition axé sur l’intention de recherche directe des utilisateurs en cours de conversation.

L’interface Ads Manager permet désormais aux entreprises et agences de la région de créer leurs campagnes, gérer leurs budgets et suivre leurs performances en temps réel. Avec cette arrivée sur le marché nord-africain, OpenAI vient concurrencer directement les régies publicitaires traditionnelles de Meta et Google en intégrant la publicité au cœur des réponses générées par l’IA.

W.N

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