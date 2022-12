OPPO : consolider un avenir meilleur avec les nouvelles technologies et l’innovation vertueuse

Partagez 3 Partages

OPPO vient d’organiser, mercredi 14 décembre 2022, son événement technologique annuel, INNO DAY, dans un format en ligne diffusé en direct. Sous le thème ‘‘Empowering a Better Future’’, l’événement a présenté la détermination d’OPPO à enrichir ses quatre initiatives intelligentes en matière de divertissement intelligent, de productivité intelligente, de santé intelligente et d’apprentissage intelligent afin d’offrir plus d’innovation à ses produits et de construire un avenir inclusif et plus positif pour tous.

Profitez d’une vie plus intelligente avec OHealth H1, MariSilicon Y et Air Glass 2

Dans le cadre de ses quatre initiatives intelligentes, OPPO a engagé des ressources importantes et a investi dans le développement de sa technologie de santé intelligente. Suite à la création de l’OPPO Health Lab en 2021 qui vise à développer des approches proactives pour aider les utilisateurs à adopter des modes de vie sains, OPPO a créé cette année 2022 sa nouvelle sous-marque de santé intelligente, OHealth.

Lors de l’INNO DAY 2022, OPPO a ainsi dévoilé le premier produit sous sa marque OHealth, le moniteur de santé familial OHealth H1. Ce dernier combine six fonctions de surveillance des données de santé destinées à un usage familial dans un seul appareil, y compris la mesure de l’oxygène sanguin, l’ECG, l’auscultation cardiaque et pulmonaire, la fréquence cardiaque, la température corporelle et le suivi du sommeil. Grâce à des capteurs de haute précision et à des algorithmes de santé de pointe, OHealth H1 aidera les utilisateurs à mieux prendre soin de la santé de toute la famille. Contrairement aux conceptions industrielles des équipements médicaux traditionnels, OHealth H1 est un appareil ultra-léger qui ne pèse que 95g et qui présente des bords arrondis esthétiques et un design ovale concentrique. Cela permet aux utilisateurs de l’emporter facilement, en les aidant à intégrer des mesures régulières de santé dans leur vie quotidienne.

OHealth H1 ouvre la voie à l’ambition d’OPPO de construire un pont vers de meilleurs soins de santé, en offrant des solutions intelligentes, professionnelles et pratiques aux utilisateurs, aux hôpitaux et aux cliniques.

OHealth H1

Après son premier NPU d’imagerie auto-développé, MariSilicon X, OPPO a dévoilé à son événement technologique annuel INNO DAY 2022, le deuxième membre de la famille MariSilicon – le tout nouveau SoC audio Bluetooth MariSilicon Y. Il s’agit de l’un des premiers SoC à utiliser la technologie de processus N6RF la plus avancée. MariSilicon Y présente un tout nouveau pack Bluetooth Pro auto-développé qui augmente la bande passante Bluetooth de 50% par rapport aux SoC Bluetooth les plus performants du marché. Équipé de la technologie exclusive de codec URLC et d’un NPU dédié avec jusqu’à 590 GOPS de puissance de calcul sur l’appareil, MariSilicon Y peut transmettre pour la toute première fois un son sans perte ultra-clair de 24 bits/192 kHz via Bluetooth, offrant aux utilisateurs tous les avantages de la connectivité sans fil avec la même qualité audio qu’une connexion filaire, tout en ouvrant de nouvelles possibilités d’expériences audio spatiales. Grâce à MariSilicon Y, les utilisateurs peuvent profiter d’une qualité audio numérique optimale grâce à des écouteurs Bluetooth sans fil.

Deuxième SoC audio Bluetooth MariSilicon Y auto-développé par OPPO

OPPO a également présenté son dernier produit de réalité augmentée, OPPO Air Glass 2. Pesant seulement environ 38g, OPPO Air Glass 2 présente une conception ultra-légère et robuste qui comprend la première lentille de guide d’ondes à diffraction SRG en résine au monde. Ces lentilles prendront en charge la correction de la vision et une personnalisation plus poussée, ce qui les rendra presque impossibles à distinguer des lunettes ordinaires. OPPO Air Glass 2 pourra passer des appels téléphoniques, effectuer une traduction en temps réel, fournir une navigation basée sur la localisation, convertir la voix en texte pour les personnes malentendantes et offrir de nombreuses autres expériences intelligentes. Ces nouvelles lunettes intelligentes témoignent des nouvelles possibilités d’interaction homme-machine et sont le fruit de l’exploration technologique d’OPPO.

Un avenir meilleur grâce à l’innovation vertueuse

« Face aux défis auxquels l’industrie technologique est actuellement confrontée, nous pensons que la seule voie à suivre est de continuer à innover et à franchir de nouvelles frontières », a déclaré Pete Lau, vice-président senior et directeur des produits chez OPPO. Il a ajouté « Dans le cadre de notre proposition de marque ‘‘Inspiration Ahead’’, OPPO continuera à proposer aux utilisateurs des produits et des technologies de qualité supérieure qui permettent à tous de vivre plus intelligemment. Nous travaillerons également avec davantage de partenaires pour offrir un avenir meilleur grâce à l’innovation vertueuse, en créant plus de possibilités dans les expériences connectées intelligentes ».

Au fil des ans, OPPO a continué à développer son propre écosystème technologique en s’associant à des partenaires mondiaux pour créer une communauté ouverte, inclusive et prospère. Plus de 300 000 développeurs et 700 000 créateurs ont distribué leurs produits et services via les plateformes ouvertes d’OPPO. OPPO a également renforcé la communication et a soutenu les développeurs et programmeurs mondiaux via le Hackathon OPPO ColorOS.

En mai 2022, OPPO a lancé l’accélérateur d’innovation de l’OPPO Research Institute pour rechercher davantage de solutions dans les technologies accessibles et la santé numérique avec des professionnels et des entrepreneurs de la technologie. Fin août, OPPO a annoncé les 10 meilleures propositions sélectionnées parmi 536 candidatures de 39 pays et régions. Les dix équipes ont chacune reçu une subvention d’environ 46 000 USD ainsi que des opportunités

d’investissement, de soutien technologique, de partenariats commerciaux et de promotion mondiale. OPPO partage une conviction commune avec toutes les équipes dans l’utilisation de la puissance de la technologie pour améliorer la vie et continuera à stimuler l’innovation.

En repoussant les limites de la technologie grâce à sa croyance en l’innovation vertueuse, OPPO continue d’ouvrir de nouvelles possibilités d’expériences connectées intelligentes grâce à des technologies telles que OHealth H1, MariSilicon Y et Air Glass 2. OPPO s’engage en faveur de l’ouverture et de l’inclusivité, inspirant une plus grande collaboration, l’innovation continue et des possibilités d’offrir un avenir meilleur à tout le monde.

Communiqué