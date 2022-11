OPPO lance en Tunisie le nouveau smartphone A17 à un prix compétitif

Partagez 1 Partages

OPPO vient de lancer sur le marché tunisien son dernier-né des smartphones de la série A, OPPO A17. Équipé d’un appareil photo de 50 MP et d’une batterie longue durée de 5000mAh, OPPO A17 garantit une expérience quotidienne complète, avec une multitude d’options technologiques et de fonctionnalités étonnantes en photographie, outre un design tendance ultra-mince.

Design époustouflant et un corps ultra fin

Le smartphone A17 hérite le design rétro ultra-mince d’OPPO avec un cadre central à bords plats et des bords lissés, lui donnant un aspect élégant, haut de gamme et tendance. Pesant environ 189g avec une épaisseur d’environ 8,29 mm, l’A17 est plus facile à tenir en main et à utiliser dans toutes les situations.

L’OPPO A17 est disponible en deux finitions spécifiques de couleurs : Bleu et Noir, chacune offrant une esthétique fraîche et premium. La coque arrière est fabriquée à l’aide d’une technique de traitement composite, donnant au téléphone l’apparence et la sensation d’un cuir véritable. La texture intérieure est en relief avec un grain de cuir léger et la couche extérieure est recouverte d’un revêtement UV, ce qui rend le téléphone confortable à tenir, mais également résistant à la poussière et durable.

Un système de caméra exceptionnel

Pour ceux qui aiment capturer des moments spéciaux et inoubliables, l’OPPO A17 comprend un appareil photo principal de 50 MP et un appareil photo frontal de 5 MP capables de fournir des photos époustouflantes avec précision et clarté.

Propulsé par un matériel avancé, l’A17 est doté de fonctionnalités impressionnantes d’imagerie. Celles-ci incluent la lumière de remplissage à 360°, la retouche du portrait, le HDR et d’autres options qui permettent aux utilisateurs de capturer des selfies clairs dans des environnements faiblement éclairés ou rétroéclairés, avec des textures améliorées de la peau pour des photos plus authentiques et naturelles.

Batterie longue durée avec diverses fonctions d’économie d’énergie

L’OPPO A17 est équipé d’une grande batterie longue durée de 5 000 mAh qui peut fournir 20 heures d’appels téléphoniques ou 20 heures de temps de visionnage de vidéos sur YouTube, avec une charge complète.

Pour ceux qui utilisent leur téléphone pendant de longues périodes mais n’ont aucun moyen de le recharger pendant la journée, le mode Super économie d’énergie sur A17 se déclenchera pour aider à maximiser chaque dernier niveau de la batterie lorsqu’il tombe à 10%. De plus, l’A17 est également doté de la fonction Super Nighttime Standby qui exploite les capacités de l’IA pour apprendre les habitudes de sommeil des utilisateurs et réduire la consommation d’énergie, en contrôlant l’utilisation de la batterie à seulement 2 à 3% de la capacité totale au cours d’une seule nuit.

Performances complètes avec la technologie d’extension de la RAM

Doté d’une plateforme mobile MediaTek Helio G35, l’OPPO A17 offre des performances efficaces avec une vitesse de processeur allant jusqu’à 2,3 GHz. Avec la technologie d’extension de RAM d’OPPO, la capacité de RAM du téléphone peut être étendue en empruntant jusqu’à 4 Go de ROM inutilisée, permettant à l’appareil d’exécuter plusieurs applications gourmandes en mémoire avec moins de décalage. L’OPPO A17 permet également l’extension de la mémoire avec la carte SD.

OPPO A17 est conçu pour durer. Plus de 130 tests de fiabilité ultra-rigoureux et 320 tests de qualité complets ont été effectués sur chaque téléphone A17 pour vérifier sa résistance aux éclaboussures, aux températures élevées, à la forte humidité, aux microgouttes, aux rayures et à d’autres usures courantes.

Sécurité et efficacité améliorées avec ColorOS 12.1

L’OPPO A17 est conçu pour la commodité et l’efficacité avec ColorOS 12.1. La touche à trois doigts avec Google Lens peut traduire rapidement le texte d’une capture d’écran dans plus de 100 langues prises en charge. FlexDrop permet aussi aux utilisateurs de garder une application supplémentaire ouverte dans une petite fenêtre flottante, offrant un multitâche plus efficace lors du basculement entre les applications. ColorOS 12.1 inclut également d’autres fonctionnalités de sécurité telles que le contrôle d’accès à cinq niveaux et la protection des informations ou des photos sensibles.

Disponibilité sur le marché

L’OPPO A17 sera disponible en Tunisie à partir du 09 novembre 2022. Le modèle 4 Go de RAM + 64 Go de ROM sera vendu au prix public conseillé de 599 dinars tunisien.

