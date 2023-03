OPPO présente les futurs modes de vie intelligente avec une série d’innovations au MWC 2023

Partagez 2 Partages

OPPO a dévoilé au Mobile World Congress 2023 (MWC), qui a eu lieu dernièrement à Barcelone, une gamme de ses dernières technologies innovantes. Au cours de l’événement, OPPO a présenté non seulement une sélection d’appareils phares, dont le smartphone pliable OPPO Find N2 Flip, mais aussi un certain nombre d’innovations de pointe basées sur ses quatre initiatives intelligentes : divertissement intelligent, productivité intelligente, santé intelligente et apprentissage intelligent. Il s’agit du routeur OPPO Wi-Fi 6 AX5400, OPPO Zero-Power Tag, le SoC audio Bluetooth MariSilicon Y, le moniteur de santé familial OHealth H1, OPPO Air Glass 2, etc.

En offrant des expériences connectées et améliorées grâce à ces innovations vertueuses, OPPO renforce sa position d’entreprise orientée vers l’avenir qui cherche à ouvrir de nouvelles possibilités pour une vie intelligente.

“En tant que quatrième plus grande marque de téléphones mobiles au monde, OPPO a présenté une série d’innovations au MWC 2023, allant des smartphones phares pliables aux dernières technologies de l’Internet de l’expérience (IoT). En apportant de nouvelles percées technologiques sur le marché, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour une vie intelligente afin de mieux servir nos utilisateurs dans le monde entier », a déclaré Billy Zhang, président des ventes et des services internationaux d’OPPO.

Des initiatives de vie intelligente et de “l’innovation vertueuse”

Sur la base de ses quatre initiatives intelligentes internes, OPPO a introduit un certain nombre de percées technologiques lors de l’événement, offrant plus de moyens pour renforcer les expériences intelligentes et connectées à l’avenir.

Dans le domaine de la “productivité intelligente”, OPPO a encore élargi ses portefeuilles de produits de technologie de communication. Le routeur OPPO Wi-Fi 6 AX5400 est le premier routeur Wi-Fi d’OPPO, prenant en charge la norme Wi-Fi 6 AX5400 et est capable de fournir un signal Wi-Fi à double bande 2,4 GHz + 5 GHz en même temps. La combinaison de ses antennes à gain élevé, de l’algorithme anti-interférence développé par OPPO et de la technologie d’accélération directionnelle du réseau permet une connexion Wi-Fi avec une couverture plus large, une stabilité améliorée et des vitesses plus rapides.

OPPO Zero-Power Tag est le premier prototype d’appareil basé sur la technologie de communication OPPO Zero-Power. Tirant parti de technologies clés telles que la collecte de signaux RF, la rétrodiffusion et l’informatique à faible consommation d’énergie, il récolte les ondes radio de la zone environnante pour alimenter sa propre fonctionnalité et communiquer sans batterie afin de répondre aux divers besoins de l’IoT dans l’ère 6G à venir. C’est la première fois qu’OPPO démontre les capacités de l’OPPO Zero-Power Tag en matière d’identification et de positionnement d’articles et de collecte de données à partir de capteurs de température, tous deux alimentés par l’énergie RF.

OPPO a présenté également ses nombreuses réalisations dans le cadre d’autres initiatives intelligentes, telles que le premier SoC audio Bluetooth d’OPPO, MariSilicon Y, les lunettes ultra-légères de réalité augmentée de dernière génération, OPPO Air Glass 2, le premier moniteur de santé familiale, OHealth H1, et la première puce de gestion de l’énergie SUPERVOOC S.

OPPO a fait également la démonstration conjointe d’un certain nombre de progrès technologiques avec différents partenaires, y compris des propositions sélectionnées de l’Accélérateur d’Innovation de l’OPPO Research Institute : EEG audibles d’IDUN Technologies ; le gant de Cynteract conçu pour aider les personnes souffrant de blessures aux mains à se rétablir de manière plus efficace ; la technologie de lancer des rayons mobiles co-développée par OPPO et Qualcomm ; des fonctionnalités Android innovantes et essais gratuits et prolongés sur d’autres applications Google.

OPPO Find N2 Flip révolutionne l’expérience pliable verticale

OPPO Find N2 Flip, le premier téléphone pliable verticalement d’OPPO, récemment lancé à l’échelle mondiale depuis Londres, a attiré les visiteurs du stand d’OPPO au MWC 2023. OPPO Find N2 Flip et Find N2 ont tous deux été nommés Smartphones Officiels de l’UEFA Champions League. Michael Owen et Luis Garcia, ambassadeurs de l’UEFA Champions League et stars du football, ont rejoint OPPO le premier jour du MWC, devenant ainsi les premiers utilisateurs mondiaux à découvrir l’incroyable OPPO Find N2 Flip.

Responsabilité sociale : OPPO s’engage à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050

Dans le cadre de sa mission d’entreprise « Technologie pour l’humanité, bonheur pour le monde », OPPO a pris des mesures pour intégrer la durabilité dans sa stratégie de développement à long terme. A la fin 2022, OPPO a réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses opérations de 6 000 tonnes par an. Sur le marché européen, en 2023, OPPO supprimera pratiquement tous les plastiques des emballages externes de ses produits de téléphonie mobile et veillera à ce que tous les matériaux d’emballage soient fabriqués à partir de matériaux 100% biodégradables.

Lors de l’ouverture du MWC 2023, OPPO a également publié son premier rapport « OPPO Climate Action Report ». Le rapport cite l’objectif d’OPPO d’atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de ses opérations mondiales d’ici 2050 et décrit son futur plan de développement à faible émission de carbone. Avec ces plans, OPPO transformera l’ensemble de ses activités en une entreprise à faible émission de carbone.

