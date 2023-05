OPPO reçoit une double distinction des Edison Awards et de Fast Company

Partagez 2 Partages

OPPO a remporté deux prix internationaux de premier plan en reconnaissance de son innovation et de son influence dans l’industrie. OPPO a, en effet, remporté le trophée argent pour son produit Air Glassdans la catégorie AR aux Edison Best New Product AwardsTM 2023 et a été aussi nommée l’une des 10 entreprises les plus innovantes d’Asie-Pacifique en 2023 par Fast Company.

Créés en 1987 en l’honneur du célèbre inventeur Thomas Edison, les prix Edison comptent parmi les distinctions les plus prestigieuses au monde, récompensant les produits, les conceptions et les technologies qui ont apporté une contribution exceptionnelle à l’innovation mondiale. Les Edison Awards hautement compétitifs sont sélectionnés par un panel de plus de 3 000 professionnels et universitaires du monde entier sur la base des quatre critères : concept, valeur, livraison et impact.

Lors des prix de cette année, qui ont eu lieu en Floride le 20 avril 2023, Air Glass d’OPPO s’est démarqué de la compétition en remportant le trophée d’argent dans la catégorie AR aux Edison Best New Product AwardsTM 2023. Les juges ont souligné à la fois la conception innovante et les technologies auto-développées comme des facteurs clés dans leur décision d’attribuer l’honneur à OPPO Air Glass.

Outre les récompenses décernées pour l’innovation de ses produits, OPPO a également été désignée par Fast Company comme l’une des 10 entreprises les plus innovantes d’Asie-Pacifique en 2023 en reconnaissance de l’innovation technologique et de l’impact durable de son Battery Health Engine.

Compilée par le média international des affaires Fast Company, la liste annuelle des entreprises les plus innovantes est considérée comme l’une des distinctions les plus prestigieuses en matière d’innovation. Chaque année, l’équipe éditoriale de Fast Company évalue des centaines d’entreprises pour nommer les plus grands innovateurs dans différentes catégories en fonction de leur impact global sur l’industrie.

Communiqué