OPPO Tunisie fête la fin d’année avec plein de jeux et de cadeaux

OPPO vient d’annoncer le lancement d’une large campagne promotionnelle, CloserWithOPPO, en Tunisie, à l’occasion de la fin d’année, avec plein de jeux et de cadeaux pour les férus de ses produits technologiques.

Active durant quatre semaines, à partir du 04 décembre jusqu’au 31 décembre 2023, cette campagne digitale sur les réseaux sociaux de la marque OPPO en Tunisie, dont Facebook et Instagram, vise à célébrer les festivités de fin d’année avec les fans, en partageant avec eux d’agréables moments de joie, de partage et de fidélisation.

Sur Facebook, https://www.facebook.com/OPPOTunisia, un appel a été lancé aux fans en vue de partager leurs meilleures photos et vidéos prises en 2023, en ajoutant le hashtag #CloserWithOPPO aux commentaires. Cette activation fera gagner chaque jour un écouteur sans fil ENCO AIR 2 aux meilleures publications gagnantes et chaque fin de semaine (durant le mois courant) un boxe d’une valeur de 2000 dinars sera octroyé, comprenant : un Reno8T 5G, un ENCO BUDS, une figurine OLLY de OPPO, une casquette UEFA, un porte-clés UEFA et un teeshirt UEFA.

Sur Instagram OPPO, les followers tunisiens qui partageront leurs meilleures prises de photos ou de vidéos ou tout autre type d’interactions, auront à participer à deux tirages au sort, durant ce mois-ci, pour gagner 4 boxes complets (2 chaque 15 jours).

Ramzi Ferchichi, Brand Manager d’OPPO Tunisie a déclaré à ce sujet « notre communauté de fans sur les réseaux sociaux ne cesse de s’agrandir en Tunisie comme partout dans le monde. Ceci reflète notre dynamisme et notre contenu adapté et immersif basé sur les jeux, les promotions et le partage des innovations. Les férus des technologies suivent de près nos réalisations et nos histoires de succès, c’est pour cela que nous voulons les récompenser par des prix divers et des cadeaux de valeur ». Il a ajouté« Rejoignez-nous pour une aventure pleine d’émerveillement en décembre, où chaque jour réserve une nouvelle surprise inattendue ».

Communiqué