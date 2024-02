OptiGuide de Orange Digital Center Jordanie, Grand Gagnant du Prix International Orange Summer Challenge 2023 Afrique et Moyen-Orient

Partagez 0 Partages

« Orange Summer Challenge » l’évènement phare du réseau Orange Digital Center (ODC) a mis en compétition pour la première fois les onze lauréats nationaux, afin de désigner le projet le plus innovant en Afrique et au Moyen-Orient lors du prix international qui s’est tenu le 20 février à Casablanca au Maroc.

Lancé initialement en Tunisie en 2011, l’évènement s’est au fur et à mesure étendu pour rassembler lors de cette édition 11 pays d’Afrique et du Moyen-Orient. Cette compétition a su conquérir le cœur des jeunes talents et se faire une place de choix auprès des étudiants passionnés de nouvelles technologies.

Destiné aux étudiants de différentes spécialités, ce stage d’été de 3 mois sous forme de concours a mis en avant cette année une thématique ambitieuse et d’actualité : « L’intelligence artificielle et l’internet des objets : un duo gagnant pour affronter les enjeux de demain ! »

Au total, 253 jeunes ont été accompagnés durant toute la durée de la compétition et 46 projets technologiques innovants ont pu répondre aux défis actuels et futurs liés à l’environnement, la santé, l’éducation, l’agriculture, etc.

Pour la première fois cette année, « Orange Summer Challenge » s’étend au-delà des frontières avec une finale internationale. Les équipes gagnantes de la phase nationale ont eu l’opportunité de présenter leurs projets innovants devant un public international, pour tenter de remporter le titre prestigieux de grand vainqueur de « Orange Summer Challenge 2023 » en Afrique et Moyen-Orient. Le premier prix est donc revenu au projet OptiGuide accompagné par Orange Digital Center Jordanie qui propose un bracelet intelligent d’assistance pour les mal voyants.

Les équipes méritantes ont réussi à concrétiser leurs idées en un temps record grâce à un encadrement sur mesure, comprenant des formations et du mentorat dispensés par nos partenaires AWS (Amazon Web Services) et EY (Ernst & Young), ainsi que par les coaches experts des écoles du code et des FabLab Solidaires des Orange Digital Centers.

Depuis plus de 13 ans, les Orange Digital Centers jouent un rôle crucial en favorisant l’inclusion numérique à travers des programmes gratuits de formations ou d’accompagnement pour soutenir l’emploi des jeunes et promouvoir les startups technologiques et innovantes en Afrique et au Moyen-Orient.

Communiqué