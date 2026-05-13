Orange annonce de nouveaux engagements en faveur d’une IA inclusive en Afrique

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À l’occasion de l’Africa Forward Summit, organisé à Nairobi, au Kenya, en présence de chefs d’État et de dirigeants d’entreprise africains et français, Orange a annoncé une accélération majeure de ses engagements en faveur de l’employabilité des jeunes, de l’entrepreneuriat, de l’inclusion numérique, de la connectivité et de l’intelligence artificielle inclusive pour le continent africain.

Investir dans le plus grand atout de l’Afrique : sa jeunesse

Dans le cadre de son engagement de long terme en faveur de la transformation socio-économique de l’Afrique, Orange a annoncé qu’à l’horizon 2030, le Groupe aura formé plus de 3 millions de jeunes aux technologies et aux métiers de demain, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, du cloud et de l’entrepreneuriat numérique, grâce à des programmes gratuits et certifiants.

Pour soutenir cette ambition, Orange ouvrira 50 nouveaux Orange Digital Centers et portera ainsi son maillage à 100 centres en Afrique et au Moyen-Orient. Le groupe s’appuiera également sur des partenariats avec 167 universités, des plateformes d’apprentissage mondiales de premier plan comme Coursera, et des écosystèmes locaux d’innovation.

Au-delà des compétences, Orange s’engage également à transformer les talents en opportunités. Le Groupe a annoncé son ambition d’accompagner plus de 500 nouvelles start-up d’ici 2030 dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l’agriculture, la fintech, l’éducation et le e-commerce, en s’appuyant sur l’accompagnement déjà apporté à plus de 400 start-up à ce jour, et en contribuant davantage à la création d’emplois, à l’innovation et à l’inclusion économique sur le continent.

Construire des infrastructures résilientes et durables pour un continent connecté

Donner aux populations les moyens d’agir suppose aussi de les connecter. Afin de renforcer les infrastructures numériques en Afrique, Orange a réaffirmé son engagement à poursuivre ses investissements dans les réseaux terrestres longue distance et les câbles sous-marins, notamment Djoliba, 2Africa et Via Africa. Cet axe d’engagement permettra également étendre la connectivité et de réduire la fracture numérique dans les territoires les moins desservis.

Dans le cadre de ses engagements environnementaux, Orange a également annoncé qu’il doublera le nombre de ses sites alimentés à l’énergie solaire afin d’atteindre 60 % de son parc, contribuant ainsi à réduire les émissions carbone, à renforcer la résilience énergétique et à rendre les infrastructures de connectivité plus durables.

Mettre l’IA au service de l’Afrique, dans les langues africaines

La connectivité et les compétences ne suffisent pas à elles seules. Orange a annoncé l’accélération de sa stratégie d’intelligence artificielle en Afrique à travers le développement de modèles d’IA en langues locales, intégrés à sa super app Max it, avec l’ambition de rendre l’intelligence artificielle plus inclusive et plus accessible aux populations africaines et aux langues du continent.

Une coalition au service de l’impact : remercier les partenaires, ouvrir de nouvelles perspectives

Rien de tout cela ne peut se faire seul. Orange remercie ses partenaires de longue date — parmi lesquels le Groupe Banque mondiale, le BMZ, l’Union européenne et l’AFD — pour leur collaboration continue et leur engagement en faveur de l’employabilité des jeunes et de l’inclusion numérique en Afrique, et réaffirme son ouverture à l’élargissement de cette coalition de partenaires afin d’accélérer l’impact sur l’ensemble du continent.

« L’avenir de l’Afrique sera façonné par sa jeunesse, ses talents et sa capacité à innover. Chez Orange, nous sommes engagés à accompagner cette ambition à travers des investissements de long terme dans les compétences, la connectivité, l’entrepreneuriat et les technologies numériques inclusives sur l’ensemble du continent. L’avenir numérique de l’Afrique se construit aujourd’hui. Orange est fier de prendre part à cette histoire », a déclaré Christel Heydemann, directrice générale d’Orange.

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications en Afrique et est présent sur le continent depuis plus de 30 ans, où il construit des réseaux, connecte les populations et accompagne la transformation numérique de l’Afrique au plus près des territoires. Aujourd’hui, Orange est présent dans 18 pays africains et sert 180 millions de personnes avec ses services mobiles, haut débit et financiers digitaux.

L’engagement d’Orange en Afrique va bien au-delà de la connectivité. Grâce à Orange Money, qui compte 47 millions d’utilisateurs actifs et a traité 196 milliards d’euros de transactions en 2025, le Groupe contribue à rendre les services financiers accessibles à des millions de personnes. Avec sa super app « Max it », qui rassemble 23 millions d’utilisateurs actifs, Orange réinvente ce qu’une plateforme numérique peut apporter au quotidien sur le continent.

Source : Communiqué

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