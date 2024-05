Orange au salon Viva Technology 2024 : IA, cybersécurité, réseau, environnement et numérique responsable

Partagez 0 Partages

Orange, partenaire premium et historique du salon VivaTech, met en avant près de 60 start-up issues de son écosystème de co-innovation, ainsi que de nombreuses démonstrations, des conférences et des prises de parole inédites.

Les thématiques mises à l’honneur sur le stand Orange

Orange développe et soutient un numérique responsable, durable, sécurisé et créateur de valeur pour l’écosystème et ses clients. Un numérique où les expériences clients intègrent le meilleur des technologies et de la créativité, où la cybersécurité est intégrée by design, où la performance technologique est au service du plus grand nombre, où l’innovation est ouverte.

Pour cette édition 2024 dédiée à l’IA, Orange positionne ses démonstrations sur :

La cybersécurité

Le développement des technologies d’aujourd’hui offre de nouvelles opportunités mais crée également de nouveaux risques. Le dynamisme du secteur de la cybersécurité se retrouve dans le choix de nos start-up qui couvrent des domaines d’activité cruciaux d’aujourd’hui : l’IA pour la gestion des menaces en temps réel, les interfaces LLM, ou encore la 5G privée.

Mettre à disposition des fonctionnalités de nos réseaux auprès des start-up et des développeurs en exposant ses infrastructures sous forme de services à la demande. En nous appuyant sur la puissance de l’IA et de la 5G, nous intégrons nativement sur nos réseaux de plus en plus de nouveaux services qui sont activés à la demande par nos clients.

Faire converger les meilleures technologies afin d’apporter à nos clients une expérience toujours plus simple, plus fluide et plus connectée, grâce à l’IA.

Plusieurs démonstrations de solutions environnementales pour la gestion de l’empreinte carbone des entreprises en agissant sur deux niveaux : la maîtrise énergétique des bâtiments, et le pilotage de la transition énergétique des infrastructures IT au travers de la data, l’IA et l’IoT.

Orange présente également l’initiative #ForGoodConnections, qui labellise son engagement de longue date pour la protection de la jeunesse et pour un monde digital plus sûr: cyberharcèlement, accès aux contenus inadaptés et hyperconnexion/temps d’écran. VivaTech est l’occasion pour le Groupe de présenter des preuves concrètes telles que les Safe Zone, ou bien encore Orange Proof of Age.

Les programmes de soutien Orange aux start-up

Une mise en avant des différents dispositifs sur le stand permettra au public de découvrir toutes les formes de soutien aux start-up disponibles chez Orange :

• Orange Ventures, le fond Orange dédié aux investissements dans les domaines d’intérêt stratégiques pour Orange (networks, IT, cybersécurité, fintech), dans les domaines émergents (e-santé, gaming & VR, contenus) mais également dans le domaine environnemental et sociétal grâce à son véhicule dédié « Impact » lancé en mai 2021. Orange Ventures participe aujourd’hui au soutien de près de 50 start-up en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

• Le réseau des Orange Fab, premier réseau d’accélérateur corporate au monde qui a pour enjeu de permettre l’accélération et l’internationalisation du business des start-ups que le Groupe accompagne. Nous comptons 20 Orange Fabs sur 3 continents.

• Le programme Femmes Entrepreneuses, qui a déjà permis à 320 femmes d’être accompagnées ou en cours d’accompagnement dans leur démarche entrepreneuriale. Avec ce programme Orange s’adapte pour apporter des réponses spécifiques aux besoins identifiés par chacune et propose un accompagnement personnalisé, basé sur les attentes et besoins des fondatrices.

• Le dispositif Orange 5G Lab permettant aux start-up et plus grandes entreprises, de saisir les opportunités offertes par la 5G.au travers d’expérimentations et d’innovations qui donneront vie aux usages de demain.

• Future4Care, premier accélérateur de start-up françaises et européennes dans le domaine de la e-santé. Un partenariat entre Orange, Sanofi, Capgemini et Generali, qui a pour objectif d’accélérer le développement de solutions concrètes en matière de e-santé et leur mise à disposition sur le marché.

• La Software République, l’écosystème d’open-innovation porté par Renault Group, Orange, Dassault Systèmes, Atos, STMicroelectronics et Thalès pour accélérer les projets de mobilité durable, sécurisée et intelligente. Lors de cette édition 2024, la Software République dévoilera le concept-car « Mobile healthcare hub ».

