Orange Business crée une nouvelle direction dédiée à la Défense et à la Sécurité intérieure

Le secteur de la Défense et de la Sécurité fait appel à des technologies de pointe de plus en plus irriguées par le numérique et se caractérise par des exigences élevées en matière de résilience et de sécurité. Il impose une connaissance fine des besoins de ces acteurs ainsi qu’un haut niveau d’exigence en matière de souveraineté des données, d’anticipation des risques, d’excellence opérationnelle et de conformité réglementaire. C’est dans ce contexte qu’Orange Business annonce la création de la Direction Défense & Sécurité (DD&S), une structure spécialisée réunissant plusieurs centaines d’experts au service de la transformation numérique des ministères, opérateurs et industriels de la Défense et de la Sécurité intérieure.

La nouvelle Direction Défense & Sécurité vise à renforcer et à développer les activités existantes afin de répondre à plusieurs enjeux clés : déploiement de solutions de connectivités résilientes, hybridation des réseaux civils et militaires, hébergement de données sensibles, systèmes de communication d’urgence, intelligence artificielle et cybersécurité – en synergie avec la Verticale Défense et Sécurité d’Orange Cyberdefense, leader du secteur en France et dans plusieurs pays européens. Elle s’appuiera pour cela sur l’expertise reconnue d’Orange Business dans le déploiement, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures numériques de premier plan, détenues par Orange : la meilleure qualité de service sur notre réseau 5G en France et en Europe, 45 000 km de fibre terrestre, plus de 2 500 antennes satellites, et 450 000 km de câbles sous-marins. Orange Cyberdefense complète cette expertise grâce à sa capacité de détection, de protection et de réponse aux cyber-attaques, appuyée par sa Cyber Threat Intelligence.

Cette direction rassemblera des expertises issues de plusieurs entités du Groupe afin d’assurer une chaîne de valeur complète, depuis l’innovation technologique jusqu’au maintien en conditions opérationnelles, en passant par l’intégration de solutions numériques, la sécurité, la résilience et la qualité de service.

La direction de cette nouvelle entité a été confiée à Nassima Auvray, Directrice Défense & Sécurité : « Je suis fière de porter cette ambition stratégique, qui rassemble une équipe pluridisciplinaire de plusieurs centaines d’experts engagés à concevoir des solutions souveraines, résilientes et à haute valeur ajoutée pour nos clients et partenaires du secteur de la Défense et de la Sécurité. En capitalisant sur la puissance d’innovation d’Orange, de la cybersécurité avancée à l’intelligence artificielle, jusqu’aux technologies quantiques émergentes, nous sommes idéalement positionnés pour répondre à l’évolution rapide des besoins de ce secteur hautement spécialisé qui a besoin de se nourrir de solutions issues du monde civil, et contribuer à bâtir l’infrastructure numérique sécurisée de demain. »

« La défense et la sécurité sont des secteurs complexes et exigeants, qui nécessitent une approche spécialisée, des expertises dédiées et une compréhension fine des enjeux de souveraineté et de résilience. » souligne Aliette Mousnier – Lompré, Directrice Générale d’Orange Business, « C’est pourquoi nous avons fait le choix, de créer la Direction Défense & Sécurité, afin de mettre la puissance technologique et l’excellence opérationnelle d’Orange Business au service des acteurs clés de ce secteur en pleine expansion. »

Source : Communiqué