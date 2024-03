Orange Business et Cisco signent un accord pour accélérer la réduction des émissions GES

Partagez 0 Partages

Orange Business et Cisco annoncent la signature d’un accord portant sur un plan d’actions destiné à réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) générées par leurs activités communes. Ce plan est une première pour les deux entreprises. Il consolide leur partenariat et facilite le partage des données leur permettant de progresser vers leurs objectifs Net Zéro Carbone. L’accord a pour objectif de créer un référentiel des émissions provenant des solutions Orange Business utilisant les produits Cisco. Ceci permet de quantifier les émissions de GES sur l’ensemble de leur portefeuille commun.

Cisco et Orange Business ont des objectifs ambitieux en matière de Net Zéro Carbone. Les deux entreprises ont également déterminé des objectifs spécifiques à court terme pour la réduction des émissions et de transition de leurs activités d’un modèle linéaire vers un modèle circulaire. Orange vise une réduction de ses émissions de GES, tous scopes confondus, de l’ordre de 45% d’ici 2030*, et s’engage à être Net Zéro Carbone d’ici 2040. De son côté, Cisco vise aussi le Net Zéro Carbone d’ici 2040 et s’engage à réduire les émissions du scope 3 – liées directement à la fabrication de ses produits, ainsi qu’à d’autres étapes du cycle de vie (approvisionnement, transport, utilisation, fin de vie…) – de 30% d’ici 2030**.

Cet accord résulte d’une reconnaissance des interdépendances pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de GES et de la nécessité d’un partenariat collaboratif à long terme pour accélérer leurs performances. Les deux organisations espèrent que ce plan sera le premier d’une longue série au service des modèles Net Zéro Carbone.

« Chez Cisco, la durabilité environnementale est intégrée dans l’ensemble des processus, dès le développement de nos produits, à travers nos opérations et nos partenariats », a déclaré Chuck Robbins, président et CEO de Cisco. « Nous avons établi un calendrier ambitieux pour atteindre la neutralité Carbone, et notre partenariat avec Orange Business est un grand pas dans cette direction. Grâce au partage de données et de bonnes pratiques, nous serons comptables de nos objectifs et de la mission que nous nous sommes fixés. Nous espérons ainsi inspirer d’autres organisations à nous rejoindre dans ce cheminement ».

« Le groupe Orange s’engage à atteindre l’objectif Net Zéro Carbone d’ici 2040. Chez Orange Business, nous accompagnons nos clients et nos partenaires dans leur transformation pour mener une économie ainsi qu’une société plus responsable », a expliqué Aliette Mousnier-Lompré, CEO d’Orange Business. « Nous encourageons nos partenaires à intégrer les questions environnementales dans leurs activités quotidiennes. Avec Cisco, Orange Business orchestre et répond à ces ambitions afin de favoriser un avenir plus durable pour tous ».

Dans le cadre de cet accord, Cisco et Orange Business collaboreront sur les domaines clés suivants :

1. Trajectoire des émissions de Gaz à Effet de Serre

Cisco et Orange Business ont pour objectif d’exploiter leurs données, y compris les données d’installation fournies par Orange Business, afin d’établir une trajectoire commune en matière d’émissions Carbone. Les deux partenaires utiliseront des données partagées pour estimer les émissions Carbone associées aux solutions d’Orange Business intégrant la technologie Cisco.

2. Impact Carbone des produits et services

Cisco s’engage à fournir des données sur l’empreinte Carbone de ses produits vendus par Orange Business. Ces données pourront être intégrées dans les émissions d’Orange Business afin d’estimer l’empreinte Carbone globale des solutions du portefeuille commun. Orange Business sera en mesure de fournir à ses clients une estimation des émissions totales des produits et solutions fournis.

3. Un focus sur les programmes et méthodes d’économie circulaire

Cisco et Orange Business se concentreront sur une plus grande adoption des pratiques et méthodes de l’économie circulaire par Orange Business et ses clients. Cela se fera par le biais de deux canaux, d’abord en accélérant l’achat d’équipements reconditionnés avec le programme Cisco Refresh, puis par l’adhésion au programme Cisco Takeback and Reuse facilitée par Orange Business.

4. Produits et solutions éco-conçus du futur

Orange Business et Cisco exploreront les différentes manières d’intégrer les principes d’éco-conception dans le design de leurs produits et services. A cette fin, Cisco fournira les données disponibles d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de ses produits.

Cela aidera Orange Business à atteindre un taux de 100% de solutions éco-conçues, proposées à ses clients.

Cisco et Orange Business ont déjà travaillé sur plusieurs initiatives conjointes en matière de développement durable***, notamment une solution de Smart Office qui permet de mieux gérer les salles de conférence, d’améliorer l’expérience des utilisateurs et d’optimiser de manière proactive la consommation d’énergie. Ils ont également collaboré à une initiative d’économie d’énergie au stade Orange Vélodrome de Marseille, en France. Cette solution allume intelligemment les bornes Wi-Fi en fonction des usages réels, passant d’un mode « always on » à un mode « on demand ». Enfin, les partenaires ont co-développé « Flexible SD-WAN One Box », réunissant plusieurs fonctions de routage en un seul boitier, diminuant l’impact environnemental et réduisant la consommation d’énergie de plus de 70%.

Communiqué