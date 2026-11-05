Orange Business Forum 2026 : l’IA, la data et la cybersécurité au cœur des enjeux des entreprises tunisiennes

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Près de 400 dirigeants, décideurs et experts du numérique, issus d’entreprises et de start-up, se sont réunis à l’occasion de la première édition d’Orange Business Forum, organisée par Orange Tunisie autour d’un enjeu central : créer la confiance dans un monde de plus en plus connecté.

Intelligence artificielle, exploitation de la data, cybersécurité : alors que les technologies transforment les métiers et les modèles économiques, les entreprises doivent accélérer leur transformation digitale tout en maîtrisant les risques. Cette rencontre a permis d’échanger sur leurs défis et sur les solutions concrètes pour conjuguer innovation, performance et sécurité.

Protéger, accélérer, innover : des enjeux aux solutions concrètes

Les échanges se sont articulés autour de trois priorités pour les entreprises : protéger leurs systèmes et leurs données, accélérer leur performance grâce à l’intelligence artificielle et faire de l’innovation un levier de création de valeur.

Les interventions et démonstrations ont notamment abordé l’évolution des menaces cyber à l’ère de l’IA, les nouvelles approches de détection et de protection, les usages de l’intelligence artificielle de confiance et l’automatisation du développement logiciel.

Au-delà des avancées technologiques, les discussions ont mis en lumière les conditions d’une adoption réussie : des usages pertinents, des données maîtrisées, des systèmes sécurisés et un accompagnement adapté aux besoins des organisations.

L’objectif : permettre aux entreprises de mieux appréhender les transformations en cours et de faire des opportunités du numérique de véritables leviers de compétitivité.

Les expertises du Groupe Orange au service des entreprises tunisiennes

Orange Business Forum a réuni les expertises d’Orange Tunisie, Orange Cyberdefense, Orange Business et Sofrecom Tunisie, illustrant la complémentarité des savoir-faire du Groupe Orange au service de la transformation digitale des entreprises.

Trois espaces de démonstration ont également permis aux participants de découvrir des solutions concrètes : Dynamic SOC pour la cybersécurité, Live Intelligence pour l’intelligence artificielle et Mon IA Pro pour l’innovation.

Les interventions ont notamment mis en perspective les enjeux de cybersécurité et de protection des environnements numériques, le potentiel de l’IA de confiance au service des métiers et les nouvelles approches permettant d’accélérer l’innovation.

Un éclairage particulier a été apporté à l’AI4IT, qui mobilise l’intelligence artificielle pour automatiser différentes étapes du cycle de développement logiciel, de la conception aux tests et au déploiement. Une approche qui vise à gagner en efficacité et à accélérer la réalisation des projets.

En associant expertises internationales, savoir-faire locaux et connaissance du marché tunisien, Orange Tunisie entend proposer aux entreprises des réponses adaptées à leurs enjeux technologiques et opérationnels.

La confiance, condition d’une transformation digitale durable

Un message a traversé l’ensemble des échanges : la confiance est une condition essentielle pour tirer pleinement parti du numérique. Elle repose sur la sécurité des systèmes, la maîtrise des données, la fiabilité des solutions et la capacité à accompagner les entreprises dans la durée.

À travers cette première édition d’Orange Business Forum, Orange Tunisie réaffirme son ambition d’être un partenaire de confiance des entreprises pour leur transformation digitale, en mobilisant ses expertises en connectivité, cybersécurité, data, intelligence artificielle et solutions ICT.

Au-delà des interventions, le Forum a également favorisé les échanges entre décideurs, entrepreneurs et experts, ouvrant des perspectives de partage d’expériences et de nouvelles collaborations.

Source : Communiqué

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