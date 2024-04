Orange Business lance de nouvelles offres pour mener des projets d’IA générative de bout en bout et de confiance

Partagez 0 Partages

A l’occasion de l’Orange Business Summit, Orange Business annonce le lancement de deux nouvelles offres d’IA générative de confiance. Avec ces solutions allant de la couche infrastructure (IaaS) jusqu’aux applications (SaaS), Orange Business devient le premier acteur couvrant l’intégralité du cycle de vie d’un projet d’IA générative de confiance, de l’idéation à la maintenance. Avec ses services professionnels, l’entreprise accompagne par ailleurs les organisations dans le déploiement de l’IA et l’optimisation de sa valeur via des ateliers d’acculturation et d’idéation pour la définition des cas d’usage, la configuration, la programmation et les formations.

De nouvelles offres d’IA générative : “Trusted GenAI powered by Orange Business”



Orange Business lance deux offres d’IA générative pour accompagner les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans leur transformation. Les solutions sont soutenues par des serveurs et des GPU (Unités de Traitement Graphiques) à très haute bande passante et hébergées dans les datacenters d’Orange en France, sur Cloud Avenue opérée et gérée par les équipes Orange Business. Elles garantissent ainsi un contrôle total des données et une maîtrise des coûts, notamment pour les déploiements de grande ampleur. Ces solutions sont le fruit d’une co-construction avec le partenaire technologique Hewlett Packard Enterprise (HPE), leader du cloud hybride et partenaire stratégique d’Orange Business, qui fournit l’infrastructure matérielle à l’usage avec HPE GreenLake.

Une offre SaaS clé en main d’IA générative avec LightOn

Cette offre SaaS entièrement intégrée est destinée aux entreprises de toutes tailles (y compris PME et ETI), souhaitant disposer d’une solution prête à l’emploi adaptable à de nombreux cas d’usage (gestion documentaire, reporting, génération de contenus, etc.). Elle est développée en partenariat avec LightOn, startup française qui propose une solution complète incluant un moteur de type LLM (Large Language Model) et une interface métier intuitive qui rend l’usage et l’optimisation extrêmement facile, y compris pour les non-experts. Cette solution unique sur le marché et fortement adaptable au contexte de chaque organisation permet d’intégrer des bases documentaires spécifiques. Les clients peuvent ainsi bénéficier de tout le potentiel de l’IA générative avec un très faible taux d’erreur. Entièrement gérée par les équipes Orange Business, l’offre concilie confidentialité et sécurité des données avec maîtrise des coûts.

« En tant qu’entreprise française et fervente défenseur de l’open source, nous sommes ravis de nous associer à Orange Business pour ce lancement. Notre engagement envers la souveraineté des données, combiné à notre expertise et à nos solutions matures, nous positionne comme le partenaire idéal pour répondre aux besoins en intelligence artificielle de confiance des entreprises, » déclare Laurent Daudet, Directeur Général de LightOn.



Une offre GPU as a Service pour l’entraînement et l’inférence

Cette offre IaaS – GPU as a service – s’adresse aux clients souhaitant disposer d’un contrôle total sur une infrastructure de confiance à même d’héberger tout type de projets d’IA générative. Orange Business met à disposition des ressources matérielles dédiées (GPU) sur sa plateforme Cloud Avenue, sur lesquelles les entreprises pourront déployer leurs propres modèles de LLM avec le partenaire de leur choix, et avec une flexibilité et une puissance de calcul considérables. Offrant une personnalisation élevée, elle répond à deux principaux cas d’usage :

L’entraînement , le fine-tuning et la spécialisation de LLM, grâce à des serveurs équipés de GPU ultra-performants, adaptés à ce type de besoins. L’infrastructure dédiée à l’entraînement est conçue pour entraîner des modèles ultra-complexes, très gourmands en puissance de calcul.

, le fine-tuning et la spécialisation de LLM, grâce à des serveurs équipés de GPU ultra-performants, adaptés à ce type de besoins. L’infrastructure dédiée à l’entraînement est conçue pour entraîner des modèles ultra-complexes, très gourmands en puissance de calcul. L’inférence, pour les projets d’IA générative à grande échelle. Les clients pourront ainsi avoir accès à une infrastructure dédiée pour la mise en production et le déploiement de leurs modèles auprès d’un grand nombre d’utilisateurs.

Orange Business, un acteur de confiance



Depuis plusieurs années, Orange s’engage activement en faveur d’un numérique responsable en lien avec sa raison d’être : être un acteur de confiance qui offre à chacun les clés d’un monde numérique responsable comme l’atteste notamment la création d’une Charte Ethique de la Data et de l’Intelligence Artificielle en 2022 et la mise en place d’un Conseil d’éthique de la Data et de l’IA d’Orange. Orange s’engage ainsi à développer un ensemble de processus dans une démarche éthique et responsable, au bénéfice de ses clients comme de ses collaborateurs.

En adressant les besoins des entreprises sur l’ensemble de la chaîne de valeur numérique, à travers une approche unique de bout en bout : de la connectivité au cloud, en passant par la Data jusqu’à la cybersécurité, Orange Business contribue à un numérique de confiance. Cet engagement passe par des mesures aux plans technologiques, réglementaires et opérationnels permettant de garantir la sécurité et la confidentialité des données mais aussi la résilience de ses infrastructures. C’est dans cette optique que s’inscrit le lancement de ces nouvelles offres en France.

« Nous sommes fiers de lancer ces offres d’intelligence artificielle générative, qui marquent une étape importante dans notre engagement envers nos clients pour les accompagner dans leur transformation numérique. En nous associant à des entreprises comme LightOn, nous renforçons notre engagement en matière de souveraineté des données. Ces offres témoignent de notre vision de fournir des solutions complètes et fiables pour répondre aux besoins variés des entreprises, tout en maintenant notre positionnement en tant qu’acteur de confiance dans le domaine de l’intelligence artificielle » déclare Aliette Mousnier-Lompré, CEO d’Orange Business.

Communiqué