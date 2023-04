Orange construit un nouveau câble sous-marin entre l’Europe et l’Afrique

Ce projet participe ainsi pleinement à la stratégie « Global Gateway » de l’Union Européenne visant à renforcer les connexions entre l’Europe et le reste du monde, et à soutenir les pays partenaires dans leur transition numérique et la réduction de la fracture digitale.

Orange a annoncé le déploiement d’un câble sous-marin reliant la Tunisie (Bizerte) et la France (Marseille), soutenu par la Commission européenne (CE). Cette subvention obtenue dans le cadre du programme « Mécanisme pour l’interconnexion en Europe » (MIE) apporte un complément de financement inédit permettant la construction d’une nouvelle infrastructure de câble sous-marin compétitive entre l’UE et l’Afrique dans le respect des critères stricts de sécurité de l’UE et au bénéfice des acteurs économiques et sociétaux de la Tunisie.

Long de 1050 km cette nouvelle infrastructure apportera de la diversité et une route supplémentaire de plusieurs paires de fibres d’une capacité de 20 Terabits chacune, afin de répondre aux besoins croissants de connectivité de la Tunisie. La mise en service est prévue pour la fin 2025

« Nous sommes très heureux d’avoir pour la première fois obtenu le soutien du programme européen MIE pour la réalisation de ce projet ambitieux. Nous nous réjouissons de mettre notre savoir-faire unique dans le domaine des câbles sous-marins intercontinentaux au service du développement d’infrastructures stratégiques entre l’Europe et l’Afrique. » explique Michaël Trabbia, CEO de Orange Wholesale

Par ailleurs, Orange permettra au câble sous-marin Tunisie – France l’accès ouvert à l’une de ses stations d’atterrissement de Marseille, dans le respect des objectifs environnementaux de la région et fournira un accès terrestre permettant d’interconnecter le câble à tous les Data Centers de la ville.

Orange est en effet le seul opérateur à y posséder des infrastructures évolutives et sécurisées et à l’expertise technique complète pour l’accueil et la maintenance des systèmes de câbles sous-marins intercontinentaux. Avec la mise en place d’un nouvel anneau de fibres optiques de dernière génération, Orange propose un maillage permettant le choix et la diversité des points d’accès, dans Marseille, qui contribue à son positionnement de porte d’entrée numérique des échanges mondiaux. Pour en savoir plus : Medusa choisit les infrastructures d’Orange à Marseille.

Orange, acteur majeur sur les marchés mondiaux de la connectivité et des câbles sous-marins, continue d’investir de manière significative dans des projets de connectivité internationale. Afin de garantir et de continuer à améliorer la qualité de ses réseaux internationaux Orange investit dans plus de 40 câbles sous-marins dans le monde entier représentant près de 450 000 km.

Communiqué