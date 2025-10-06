Orange Cyberdefense enrichit ses capacités de détection avec l’intelligence artificielle de Qevlar AI

Partagez 0 Partages



Orange Cyberdefense, leader européen des services de cybersécurité, annonce un partenariat avec Qevlar AI pour renforcer ses services de détection avancés. En combinant sa base de Cyber Threat Intelligence à la solution d’intelligence artificielle de Qevlar, Orange Cyberdefense accroît ses capacités d’analyse et de remédiation des alertes de sécurité. Ce partenariat permet ainsi une réactivité inégalée face à des attaques de plus en plus sophistiquées.

Une innovation éprouvée par Orange Cyberdefense pour une détection avancée

Grâce à l’intégration progressive dans ses Centres Opérationnels de Sécurité (SOC) de la plateforme IA de Qevlar, Orange Cyberdefense pourra :

Améliorer le traitement des alertes et évènements de sécurité, en croissance permanente ;

Accroître sa réactivité face aux attaques, tant sur les volets détection que remédiation ;

Analyser de manière plus approfondie les signaux faibles ;

Rechercher plus rapidement des compromissions sur l’ensemble des périmètres de ses clients.

Un contexte de menace en pleine mutation

Face à une explosion des alertes de sécurité et à l’émergence de techniques d’attaque de plus en plus élaborées, la capacité à détecter, analyser et réagir rapidement devient un enjeu crucial pour la sécurité des organisations.

Orange Cyberdefense a développé depuis près de vingt ans une base de renseignement (Cyber Threat Intelligence) permettant de référencer des informations sur les groupes d’attaquants, leurs outils et leurs méthodes. Cette connaissance constitue une source de données unique en Europe, issues principalement des services managés d’Orange Cyberdefense, des investigations de ses analystes et des gestions de crise réalisées pour ses clients.

Les approches de détection traditionnelles atteignent aujourd’hui leurs limites. Dans ce contexte, les technologies IA comme celle de Qevlar apportent une réponse complémentaire face aux menaces modernes.

La puissance de l’intelligence collective et du renseignement cyber

En conjuguant ses données de renseignement qualifiées avec le moteur d’intelligence artificielle de Qevlar AI, Orange Cyberdefense détecte encore plus rapidement les campagnes d’attaque ciblant ses différents clients. Chaque alerte qualifiée contribue ainsi à améliorer la détection globale pour tous ses clients de service de sécurité managé, et ce, quelles que soient les technologies déployées. Cette alliance crée un effet réseau augmentant la surface de détection et ses capacités de réaction.

Frédéric Zink, Directeur Général Orange Cyberdefense France :

« Dans un contexte d’accélération des menaces cyber, ce partenariat avec Qevlar marque une nouvelle étape dans la protection de nos clients en associant les intelligences humaines et artificielle. Nous détectons ainsi plus rapidement et précisément les menaces tout en concentrant l’expertise de nos analystes sur les incidents les plus complexes et les plus critiques. »

Ahmed Achchak, CEO de Qevlar AI :

« Le déploiement de notre IA par Orange Cyberdefense valide, une fois de plus, la fiabilité et l’impact opérationnel de Qevlar. Enrichie par la base de renseignement d’Orange Cyberdefense, notre technologie permet de franchir un cap : transformer la vitesse de réaction en capacité de prévention réelle, au bénéfice de la sécurité de milliers d’entreprises en Europe et dans le monde. »

Source : Communiqué

