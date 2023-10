Orange Cyberdefense / Harris Interactive : le sentiment de vulnérabilité personnelle est réel pour plus d’un Français sur deux

Partagez 0 Partages

Hugues Foulon, CEO d’Orange Cyberdefense, l’un des leaders dans les services de cybersécurité en Europe, a dévoilé les résultats d’une étude réalisée avec Harris Interactive, relative aux usages et à la perception de la menace cyber tant par les français1 que les entreprises, plus particulièrement les PME2.

Parmi les principaux enseignements, la prise de conscience face à la présence quotidienne de la menace ainsi que leur vulnérabilité face aux attaques sont les élements majeurs. Symbole de cette menace désormais omniprésente : un Français sur quatre estime recevoir un message suspecté d’être une tentative d’arnaque au moins tous les jours. Plus précisément, 72% des Français interrogés sont d’avis que les particuliers sont des cibles privilégiées par les pirates informatiques.

Coté entreprises, si la majorité des dirigeants de PME (93%) ont le sentiment qu’ils sont bien protégés en matière de cybersécurité, ils sont particulièrement inquiets face aux risques d’une cyberattaque pour 42% d’entre eux.

Cette prise de conscience est une étape essentielle et encourageante face aux cyberattaques.

Mais pour Orange Cyberdefense, la démarche ne peut s’arrêter là et constitue le socle pour mettre en place désormais les bons usages et les mesures de protection nécessaires. La vulnérabilité cyber n’est pas une fatalité mais elle sera évolutive, poreuse et quotidienne tant dans la vie personnelle que professionnelle.

A ce titre plusieurs contradictions peuvent apparaître :

51% des 18-34 ans indiquent avoir déjà été victimes d’une tentative d’attaque informatique (vs. 27% pour les plus de 35 ans) ; mais sont paradoxalement beaucoup moins prudents que leurs ainés concernant leurs gestes du quotidien (ex : 61% des 18-34 ans déclarent utiliser des mots de passe différents entre leurs différents comptes en ligne vs. 82% chez les 50 ans et plus ; 32% des 18-34 ans déclarent utiliser des antivirus vs. 56% chez les 50 ans et plus) ;

Alors que 60% des PME subissant une véritable attaque mettent la clé sous la porte dans les six mois, moins d’une entreprise sur deux considère que c’est un enjeu prioritaire (43%). Ce dernier sentiment peut aussi s’expliquer par la crainte du manque de moyens, de ressources ou de compétences. Le manque de compétences (42%) des salariés dans ce domaine et leur imprudence (28%) sont les freins liés à la cybersécurité les plus souvent cités par les dirigeants des PME interrogés, devant le manque de moyens financiers (27%) ou le manque de personnel (19%).

C’est pourquoi, comme l’indique l’étude, la sensibilisation tant publique que privée, la formation et l’appel aux services de sécurité managée et adaptée sont les enjeux de demain.

Pour Hugues Foulon, CEO d’Orange Cyberdefense : « Notre connaissance de la menace le démontre, les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Chaque jour, nous accompagnons des entreprises et administrations aux actifs plus ou moins critiques. En parallèle, les attaques se propagent à tous les acteurs de la société : le sentiment de vulnérabilité de la population prédomine même si la perception du risque reste parfois tronquée. Mieux comprendre les ressorts de cette perception est ainsi fondamental pour mettre notre expertise au service de tous, au bon endroit, au bon moment : pour le dirigeant d’entreprise ou le particulier ».

Communiqué