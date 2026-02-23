Orange Digital Center lance une formation IA pour les 11–14 ans à La Marsa

Partagez 0 Partages



L’Orange Digital Center annonce l’ouverture des inscriptions à une formation dédiée aux collégiens de 11 à 14 ans autour de l’intelligence artificielle. Intitulé « Génération IA, créer, jouer et naviguer en sécurité », le programme se tiendra du 25 au 27 février 2026, de 9h à 15h, au Orange Digital Center Club de La Marsa.

Pendant trois jours interactifs, les participants seront initiés à l’IA de manière ludique et responsable. L’objectif affiché est clair : donner aux jeunes les clés pour comprendre, créer et évoluer en toute sécurité dans un environnement numérique en pleine mutation.

Minecraft Education et ateliers collaboratifs

Au programme :

• Découverte des concepts de l’IA à travers Minecraft Education

• Activités interactives et collaboratives

• Création d’un univers IA responsable et respectueux de la vie privée

• Sensibilisation à l’équité numérique, au cyberharcèlement et à la gestion du temps d’écran

La formation s’inscrit dans le cadre du programme For Good Connections d’Orange, axé sur un usage plus sûr et plus inclusif du numérique chez les jeunes.

Former dès le collège aux enjeux de l’IA

À l’heure où les outils d’intelligence artificielle se démocratisent, l’enjeu ne se limite plus à l’accès à la technologie, mais à la capacité de l’utiliser avec discernement. En ciblant les collégiens, Orange Digital Center cherche à anticiper les usages et à inculquer dès le plus jeune âge des réflexes liés à la sécurité, à la protection des données et à l’éthique numérique.

Les places sont limitées. Les inscriptions sont ouvertes en ligne via le formulaire dédié publié par Orange Digital Center.

W.N

Partagez 0 Partages