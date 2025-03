Orange et Eutelsat annoncent un partenariat stratégique pour accélérer le déploiement de l’internet par satellite en Afrique et au Moyen-Orient

Partagez 0 Partages



Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA) et Eutelsat annoncent un partenariat stratégique pour réduire la fracture numérique grâce à la connectivité satellite en Afrique et au Moyen-Orient. Il vise à connecter les zones isolées avec un accès haut débit, renforçant ainsi l’inclusion numérique dans la région.

Dans le cadre de ce partenariat pluriannuel, Orange utilisera le satellite EUTELSAT KONNECT, qui offre une technologie de pointe en haut débit, pour fournir un accès Internet fiable et accessible. Dans un premier temps, le déploiement concernera la Jordanie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la République démocratique du Congo, avec l’objectif de l’étendre progressivement à tous les pays de la région.

En combinant l’expertise d’Orange dans les télécommunications et l’innovation technologique d’Eutelsat dans le domaine du satellite, ce partenariat permettra de proposer des offres adaptées aussi bien aux particuliers (B2C) qu’aux entreprises (B2B), garantissant ainsi une connectivité sécurisée, fiable et performante. La complémentarité des offres de technologies fixes, mobiles et satellitaires, permettra de connecter les territoires isolés et de répondre aux besoins croissants en accès Internet dans la région.

Le partenariat repose sur des solutions de pointe offrant des débits allant jusqu’à 100 Mbps en téléchargement qui combinés aux capacités d’Orange permettront de :

Couvrir des zones blanches et reculées,

Proposer des offres adaptées aux réalités locales et aux besoins des particuliers et des entreprises,

Offrir une connectivité fiable et sécurisée, dans le respect des réglementations nationales.

Cette approche proactive s’inscrit dans une vision long terme, pour accompagner le développement numérique sur toutes les étendues de territoires de présence d’Orange en s’appuyant sur les meilleures technologies disponibles, tout en respectant les cadres nationaux et en valorisant les écosystèmes locaux.

Jérôme Hénique, Directeur général d’Orange Afrique et Moyen-Orient, commente : « Ce partenariat illustre notre engagement à connecter tous les territoires et à réduire la fracture numérique en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd’hui, Orange sert plus de 160 millions de clients dans la région et poursuit son ambition de permettre l’accès au numérique pour tous. En s’appuyant sur notre expertise et notre ancrage local, nous nous positionnons comme un acteur clé pour accompagner les évolutions des attentes des clients tout en garantissant une connectivité durable et respectueuse des législations locales. »

Michael Trabbia, CEO d’Orange Wholesale, déclare : « Je me réjouis de cet accord stratégique entre le Groupe Orange et Eutelsat Group, qui s’inscrit dans une relation de long terme. Il participe à notre stratégie visant à offrir à nos clients les meilleures solutions de connectivité satellitaires en orbite haute et basse, en complémentarité de nos réseaux terrestres. La satellite factory d’Orange Wholesale dispose de toute l’expertise requise pour mettre en œuvre cette stratégie au service de toutes les entités du Groupe Orange. Nous proposons en outre aux opérateurs satellite les solutions de connectivité terrestre dont ils ont besoin, telles que des téléports ou de la fibre longue distance. »

Cyril Dujardin, Président de la Business Unit Connectivité au sein d’Eutelsat Group a ajouté : « Notre technologie satellitaire comprenant la capacite GEO, combinée à l’ancrage local d’Orange, permet d’apporter une connectivité là où elle est le plus nécessaire. Ensemble, nous créons une solution robuste pour répondre aux défis d’accessibilité, en fournissant une connexion fiable et abordable, qu’il s’agisse des particuliers ou des entreprises. »

Orange est déjà un client de référence du satellite KONNECT VHTS d’Eutelsat, qu’elle utilise pour fournir des services haut débit à ses abonnés en France.

Source : communiqué